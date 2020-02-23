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Хитрости для родителей: как привить у ребенка любовь к чтению

Хитрости для родителей: как привить у ребенка любовь к чтению
12:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Узнайте, можно ли убедить ребенка читать и стоит ли тратить время на разговоры о пользе чтения или лучше жестко принуждать к нему?

В ситуации, когда читают все меньше и меньше, почти любой здравомыслящий родитель задумывается над тем, как можно приучить ребенка читать?

Прививаем ребенку любовь к чтению

1. Маленький ребенок. Если ребенок маленький и он пока не может самостоятельно изучать книжки, то вам помогут мультики и фильмы по книгам, а когда ваше чадо вырастет, оно само потянется к книгам. Ведь в него был уложен такой богатый кинематографический материал на основе классических произведений.

2. Школьник. Со школьниками прям беда – не читают ничего, окаянные. Запутались в паутине так, что их никакими щипцами оттуда не достать. Все дело в том, что любой человек, взрослый или ребенок, делает только то, что ему интересно. Дети и подростки находятся в выгодном положении по сравнению с взрослыми – им не надо зарабатывать деньги, а поэтому они могут извлекать из мира то, что интересно им, а не то, что приносит деньги или еще какую-то выгоду.

Школьника можно заставить читать и в итоге полюбить чтение одним единственным способом: подсунуть ему книгу, которая будет интересна именно ему. Основной недостаток школы в том, что она учит так, что большинство детей проникается отвращением, как к процессу образования, так и к школьным предметам, особенно это касается литературы. Многое, конечно, зависит от личности учителя, но литература в школе – это очень скучный предмет.

Почему? Потому что дети вместо того, чтобы читать Брэдбери или Кларка, читают «Преступление и наказание» Достоевского или эпические романы Толстого. Проблема в том, что учителя смотрят на школьную программу, они не заинтересованы в том, чтобы дети приобщались к чтению.

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Личный пример:

Помните, что если вы пялитесь в телевизор с утра до вечера, то вряд ли ваш ребенок прочитает Диккенса. Да, и не забудьте, что в вашем доме должны быть книги – электронные (цифровые) или бумажные, но они должны быть. Культура чтения и общения с книгой передается исподволь, ненавязчиво, положительным примером.

Для ребенка семья — это то, через призму чего он познает социальный мир. Когда человек становится родителем, то он уже не принадлежит сам себе, он становится нравственным ориентиром. Плачевно то, что многие родители об этом забывают.

Другими словами, нелегкая это работа – приучать ребенка к чтению, но ничего не поделаешь. В мире, где самообразование выходит на передний план, трудно придется человеку, который не любит читать, не знает иностранных языков и вообще до крайности ограничен.

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Ребенок, Советы, Чтение, Воспитание.
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