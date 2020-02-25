Стоп, бессилие: как перестать срываться на детей

Как не срываться на ребенка — как не кричать на него?
Многие родители часто сталкивались с ситуацией, когда ребенок вместо того, чтобы прекратить делать то, что вызывает раздражение и недовольство со стороны мамы и папы, когда слышат крик в свой адрес, стараются с удвоенной энергией заниматься запретным. Подобно этому практически невозможно ребенка заставить что-то сделать, чего он не желает, с помощью крика в его адрес.
Даже если ребенок все-таки вас послушает, то в итоге толку от этого все же не будет: выполнять указания он станет с неохотой, и поэтому, получаться у него ничего не будет. В результате чего он получит дополнительную порцию криков, а также заявлений о том, что он ничего не умеет и совершенно "бестолковый".
Так почему же мы кричим на ребенка?
Причиной криков могут быть детские воспоминания мам и пап. Если на них в детстве кричали, то подобная форма воздействия отложилась у них на уровне подсознания. Так как мама и папа не знают, как можно с малышом общаться так, чтобы до него донести запреты и правила, которые приняты в семье, то они прибегают к самому понятному и легкому им способу – крику.
Еще причиной криков могут служить негативные мысли. Главное то, какие установки вы даете себе и, что говорите сами себе вы в момент внутренних диалогов. Те родители, которые срываются довольно часто, в основном себе уже сочинили образ идеально послушного ребенка и совсем не согласны на меньшее. Поэтому у них вызывает гнев даже самая незначительная провинность и несоответствие этому образу идеала.
Иногда родители способны ребенку приписать несуществующие мотивы поведения. Например, любопытный двух летний ребенок лезет в шкаф с бельем, хотя мама ему уже десять раз сказала "нельзя". Тогда мама сразу начинает думать, что он делает назло и специально не слушается. Но на самом деле ребенок еще не может делать что-то назло, ему просто все интересно.
Крик провоцирует еще и эмоциональная распущенность, которая наблюдается чаще у мам, чем у пап. Иногда встречается так, что те люди, которые считающие изначально, что на детей нельзя кричать, вдруг об этом словно перестают помнить.
Это происходит потому, что однажды сорвавшись и накричав, у человека изменяется внутренний критерий и ориентир, что хорошо, а что плохо. Это приводит к тому, что накричав один раз, человек повышение голоса превращает в повседневную модель общения.
Как не срываться на ребенка — как правило, подобное мы позволяем себе только с близкими и родными людьми, и намного чаще именно со своими детьми. Ведь они не могут дать нам отпор в силу своей неопытности и своего возраста, нежели соседка или коллеги на работе.
Также причиной крика могут быть неудовлетворенность некоторыми жизненными аспектами, например, отношениями или финансами. Если у родителей не получается повлиять на саму проблему, то объектом, на который можно сбросить все свои негативные эмоции, они выбирают самое беззащитное и слабое существо – это своего ребенка.
Как перестать кричать на ребенка?
Как не срываться на ребенка — самое главное – это нужно самим четко осознать тот факт, что действительно вы кричите. Причем довольно часто именно без по-настоящему серьезного повода. Когда вы это осознаете, то дайте себе четкую установку, что с этого момента вы начнете менять свое поведение.
Первым шагом является то, чтобы дома создать максимально комфортную обстановку. Если вы всегда бегаете по квартире, чтобы отыскать вторую варежку или теплый шарфик ребенка, в то время когда он почти одет и ждет вас у входной двери, или при открывании шкафчика на кухне пачка чая вам то и дело падает на голову, вряд ли вам в подобных ситуациях удастся сохранять спокойствие.
Дом свой необходимо сделать более комфортным. Например, если ваш малыш постоянно что-то проливает пока пьет, то выделите специально для этого полотенце, предназначенное именно для этого, и положите его рядом с ребенком.
Таким образом вам не придется вскакивать, когда малыш опять что-либо прольет и ворчать на него: "что за грязнуля?" вы можете спокойно взять и все вытереть этим полотенцем, а если ребенок уже большой, то он сам вполне может все за собой вытереть и вместо недовольства мамы получит единственное только наказание – это просьбу убрать за собой.
Как не срываться на ребенка — постарайтесь принять таким, какой он есть, а не каким бы вы хотели его видеть. Малыш – это личность самостоятельная, которая меняется, растет, познает мир, и может иметь свое мнение, которое может от вашего отличаться.
Подумайте над тем, так ли важно, чтобы малыш совершенно во всем вам подчинялся?
И если он хочет надеть красную футболку, а не голубую или складывать игрушки не в ящик, а за кровать, то почему бы это ему не позволить? Репутация ваша в подобных случаях не будет страдать, зато ребенок будет чувствовать, что вы к его мнению прислушиваетесь.
Вам также нужно будет подготовиться к изменениям, которые станут происходить с вашим крохой. Очень часто от мам можно услышать: "был таким послушным и спокойным, а сейчас такой упрямый и своенравный!" на самом деле это просто кризис трехлеток.
Поэтому следует читать книги и статьи о психологии ребенка, чтобы знать и понимать, как меняется внутренний мир ребенка и психология с возрастом, и быть готовой к подобным изменениям. Тогда они не смогут вас в врасплох застать и не вызовут у вас гнев и раздражение.
Как не срываться на ребенка — постарайтесь на мир смотреть глазами ребенка, а не взрослого. Если вместо того, чтобы думать: "Я устала и сильно хочу спать, а он опять кричит! Ну когда все наладится?", вы подумаете: "Бедный кроха, у него опять животик наверно болит, а вдруг ему что-то плохое приснилось.
А он ведь еще такой крошечный и я ему так нужна!", то обязанности мамы вам не будут казаться такими уж тяжелыми и вам захочется нежно взять маленького капризника на ручки и ласково успокоить.
Если вам удастся научится смотреть на мир с позиции малыша (и это совсем не позиция "доставать мамочку", а наоборот, "как порадовать маму"), то многие вещи уже не будут у вас вызывать злость, досаду и раздражение.
Есть еще один очень простой способ заставить себя перестать кричать. Попробуйте записать себя на диктофон когда вы кричите и находитесь в гневе. Многим одного лишь раза достаточно услышать себя со стороны и изменить свое поведение.
Если на ребенка часто кричать, то он не сможет узнать про другие модели поведения и отношения в семье. Как не срываться на ребенка — как не кричать на него? Терпения вам и выдержки!!!