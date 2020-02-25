Стоп, бессилие: как перестать срываться на детей

1 Как не срываться на ребенка — как не кричать на него? Многие родители часто сталкивались с ситуацией, когда ребенок вместо того, чтобы прекратить делать то, что вызывает раздражение и недовольство со стороны мамы и папы, когда слышат крик в свой адрес, стараются с удвоенной энергией заниматься запретным. Подобно этому практически невозможно ребенка заставить что-то сделать, чего он не желает, с помощью крика в его адрес. Даже если ребенок все-таки вас послушает, то в итоге толку от этого все же не будет: выполнять указания он станет с неохотой, и поэтому, получаться у него ничего не будет. В результате чего он получит дополнительную порцию криков, а также заявлений о том, что он ничего не умеет и совершенно "бестолковый".

2 Так почему же мы кричим на ребенка? Причиной криков могут быть детские воспоминания мам и пап. Если на них в детстве кричали, то подобная форма воздействия отложилась у них на уровне подсознания. Так как мама и папа не знают, как можно с малышом общаться так, чтобы до него донести запреты и правила, которые приняты в семье, то они прибегают к самому понятному и легкому им способу – крику. Еще причиной криков могут служить негативные мысли. Главное то, какие установки вы даете себе и, что говорите сами себе вы в момент внутренних диалогов. Те родители, которые срываются довольно часто, в основном себе уже сочинили образ идеально послушного ребенка и совсем не согласны на меньшее. Поэтому у них вызывает гнев даже самая незначительная провинность и несоответствие этому образу идеала. Иногда родители способны ребенку приписать несуществующие мотивы поведения. Например, любопытный двух летний ребенок лезет в шкаф с бельем, хотя мама ему уже десять раз сказала "нельзя". Тогда мама сразу начинает думать, что он делает назло и специально не слушается. Но на самом деле ребенок еще не может делать что-то назло, ему просто все интересно. Крик провоцирует еще и эмоциональная распущенность, которая наблюдается чаще у мам, чем у пап. Иногда встречается так, что те люди, которые считающие изначально, что на детей нельзя кричать, вдруг об этом словно перестают помнить. Это происходит потому, что однажды сорвавшись и накричав, у человека изменяется внутренний критерий и ориентир, что хорошо, а что плохо. Это приводит к тому, что накричав один раз, человек повышение голоса превращает в повседневную модель общения. Как не срываться на ребенка — как правило, подобное мы позволяем себе только с близкими и родными людьми, и намного чаще именно со своими детьми. Ведь они не могут дать нам отпор в силу своей неопытности и своего возраста, нежели соседка или коллеги на работе. Также причиной крика могут быть неудовлетворенность некоторыми жизненными аспектами, например, отношениями или финансами. Если у родителей не получается повлиять на саму проблему, то объектом, на который можно сбросить все свои негативные эмоции, они выбирают самое беззащитное и слабое существо – это своего ребенка.