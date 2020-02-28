Что мешает ребенку заводить друзей-сверстников: причины

1 Стеснительность Робким от природы малышам сложно находиться в коллективе и выступать инициаторами общения, особенно с новыми людьми. Хуже всего стеснительным ребятам в школе: из-за того, что им трудно наладить контакт с одноклассниками, они могут остаться без друзей. Причина стеснительности кроется не всегда в наследственности, чаще всего это следствие неуверенности в себе и заниженной самооценки, которые в свою очередь являются следствием авторитарного стиля воспитания. Если ребенок не воспринимается родителями как полноправный член семьи, его мнение никто не спрашивает, более того, оно частенько игнорируется, то он привыкает к такому положению вещей, и ему сложно выстраивать отношения на равных с теми, кто его окружает в школе.

2 Отсутствие поощрения дружбы Иногда отсутствие друзей у ребенка является следствием того, что родители не поощряют его дружбу с кем бы то ни было. Они вроде бы и не запрещают напрямую дружить, но и не говорят: "Позови друзей на день рождения!", "Пригласи кого-нибудь в гости" и так далее. На дни рождения к таким детям обычно приходят только друзья родителей со своими детьми или без них. Ребенок общается со сверстниками в школе, но домой к себе никого не приглашает и сам ни к кому не ходит. Поэтому друзей в общепринятом понятии у таких детей, как правило, не бывает.

3 Отсутствие базовых навыков общения Ребенок не умеет слушать, сопереживать, правильно реагировать на то, что ему говорят. Он перебивает, обижается, может устроить истерику, если другой ребенок каким-то образом ему помешает или что-то скажет. С детьми, которые не умеют себя вести (= избалованы своими родителями), сверстники не особо хотят общаться и играть. С ними сложно выстроить общение, и дети предпочитают просто не связываться с теми, кто ведет себя как-то не так.

4 Агрессия и претензия на лидерство Часто два этих качества, особенно в школе, идут рука об руку. Ребенок может претендовать на лидерскую позицию в классе, но при этом одноклассники в нем этого лидера не видят. Тогда он начинает вести себя агрессивно по отношению к тем, кто слабее, или даже по отношению ко всем. Он командует, критикует, подшучивает, иногда достаточно больно, обзывается и так далее. Остальные дети, наблюдая подобное поведение, стараются держаться от такого "лидера" подальше. Некоторые даже переходят в другой класс или в другую школу, потому что уже не в силах терпеть подобное поведение. Причины агрессивного поведения различны: с каждым ребенком, как и с ситуацией в его семье, нужно разбираться отдельно. Ребенок может просто не справляться с отрицательными эмоциями в силу подросткового возраста. А может быть совершенная иная ситуация: ребенок сам жертва агрессивного метода воспитания, поэтому для него обижать и бить других — это практически норма поведения.

5 "Забитость" Как правило, с детьми, которые не могут дать сдачи или постоять за себя, дружить никто не хочет. Такой ребенок держится особняком в классе, превращается в подобие "мальчика для битья", и сколько бы его ни шпыняли, он делает вид, что ничего не происходит. Здесь, как и в предыдущем случае, лучше обращаться к психологу, чтобы выявить причины подобного поведения. Их может быть много: от авторитарного стиля воспитания до, наоборот, слишком мягкого, поэтому ребенок теряется от проявления в его сторону агрессии. В любом случае здесь нужна квалифицированная помощь специалиста.