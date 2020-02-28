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Что мешает ребенку заводить друзей-сверстников: причины

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Что мешает ребенку заводить друзей-сверстников: причины
13:22 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Иногда на общение ребенка со сверстниками накладывает отношение характер самого ребенка или какие-то внутрисемейные установки, которые и мешают ему.

  • 1

    Стеснительность

    Робким от природы малышам сложно находиться в коллективе и выступать инициаторами общения, особенно с новыми людьми. Хуже всего стеснительным ребятам в школе: из-за того, что им трудно наладить контакт с одноклассниками, они могут остаться без друзей.

    Причина стеснительности кроется не всегда в наследственности, чаще всего это следствие неуверенности в себе и заниженной самооценки, которые в свою очередь являются следствием авторитарного стиля воспитания.

    Если ребенок не воспринимается родителями как полноправный член семьи, его мнение никто не спрашивает, более того, оно частенько игнорируется, то он привыкает к такому положению вещей, и ему сложно выстраивать отношения на равных с теми, кто его окружает в школе.

  • 2

    Отсутствие поощрения дружбы

    Иногда отсутствие друзей у ребенка является следствием того, что родители не поощряют его дружбу с кем бы то ни было.

    Они вроде бы и не запрещают напрямую дружить, но и не говорят: "Позови друзей на день рождения!", "Пригласи кого-нибудь в гости" и так далее. На дни рождения к таким детям обычно приходят только друзья родителей со своими детьми или без них.

    Ребенок общается со сверстниками в школе, но домой к себе никого не приглашает и сам ни к кому не ходит. Поэтому друзей в общепринятом понятии у таких детей, как правило, не бывает.

  • 3

    Отсутствие базовых навыков общения

    Ребенок не умеет слушать, сопереживать, правильно реагировать на то, что ему говорят. Он перебивает, обижается, может устроить истерику, если другой ребенок каким-то образом ему помешает или что-то скажет.

    С детьми, которые не умеют себя вести (= избалованы своими родителями), сверстники не особо хотят общаться и играть. С ними сложно выстроить общение, и дети предпочитают просто не связываться с теми, кто ведет себя как-то не так.

  • 4

    Агрессия и претензия на лидерство

    Часто два этих качества, особенно в школе, идут рука об руку. Ребенок может претендовать на лидерскую позицию в классе, но при этом одноклассники в нем этого лидера не видят. Тогда он начинает вести себя агрессивно по отношению к тем, кто слабее, или даже по отношению ко всем. Он командует, критикует, подшучивает, иногда достаточно больно, обзывается и так далее.

    Остальные дети, наблюдая подобное поведение, стараются держаться от такого "лидера" подальше.

    Некоторые даже переходят в другой класс или в другую школу, потому что уже не в силах терпеть подобное поведение. Причины агрессивного поведения различны: с каждым ребенком, как и с ситуацией в его семье, нужно разбираться отдельно. Ребенок может просто не справляться с отрицательными эмоциями в силу подросткового возраста. А может быть совершенная иная ситуация: ребенок сам жертва агрессивного метода воспитания, поэтому для него обижать и бить других — это практически норма поведения.

  • 5

    "Забитость"

    Как правило, с детьми, которые не могут дать сдачи или постоять за себя, дружить никто не хочет.

    Такой ребенок держится особняком в классе, превращается в подобие "мальчика для битья", и сколько бы его ни шпыняли, он делает вид, что ничего не происходит.

    Здесь, как и в предыдущем случае, лучше обращаться к психологу, чтобы выявить причины подобного поведения.

    Их может быть много: от авторитарного стиля воспитания до, наоборот, слишком мягкого, поэтому ребенок теряется от проявления в его сторону агрессии. В любом случае здесь нужна квалифицированная помощь специалиста.

  • 6

    Интроверсия

    Бывает, что нежелание общаться является проявлением закрытого характера ребенка. Такой ребенок от отсутствия у него друзей не страдает, он всегда чем-то занят (читает, смотрит, постоянно что-то изучает) и общается со сверстниками по мере необходимости, причем чаще всего в мессенджерах.

    Он может дружить с одним человеком, и ему этого вполне достаточно.

    У многих на слуху такие понятия, как "экстраверсия" и "интроверсия". Данные характеристики имеют большое влияние на общительность ребенка. Общение экстраверта будет сильно отличаться от общения интроверта. Ребенка экстраверта можно определить по его активности в обществе, энергичности, желанию быть в центре внимания, умению быстро заводить знакомства и вступать в игру или общение с малознакомыми людьми.

    Ребенок интроверт — спокойный, избирательный в контактах, дома может быть активным, а в обществе — сдержанным и молчаливым.Деткам-интровертам комфортно быть с самим собой, он может спокойно играть один, без других детей. Им сложно вступать в контакт с новыми людьми и быть естественным в присутствии большого количества людей.

    Учитывая особенности разных типов личности, можно предугадать сложности, с которыми ребенок может столкнуться, и заранее помочь ему их предотвратить. Так, например, экстраверта необходимо научить контролировать и правильно выражать свои эмоции, а интроверта — заранее планировать свои действия в обществе малознакомой компании детей, так как это поможет ему чувствовать себя увереннее и комфортнее.

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Дети, Дружба, Сверстники, Мама и ребенок.
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