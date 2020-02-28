Что мешает ребенку заводить друзей-сверстников: причины

Стеснительность
Робким от природы малышам сложно находиться в коллективе и выступать инициаторами общения, особенно с новыми людьми. Хуже всего стеснительным ребятам в школе: из-за того, что им трудно наладить контакт с одноклассниками, они могут остаться без друзей.
Причина стеснительности кроется не всегда в наследственности, чаще всего это следствие неуверенности в себе и заниженной самооценки, которые в свою очередь являются следствием авторитарного стиля воспитания.
Если ребенок не воспринимается родителями как полноправный член семьи, его мнение никто не спрашивает, более того, оно частенько игнорируется, то он привыкает к такому положению вещей, и ему сложно выстраивать отношения на равных с теми, кто его окружает в школе.
Отсутствие поощрения дружбы
Иногда отсутствие друзей у ребенка является следствием того, что родители не поощряют его дружбу с кем бы то ни было.
Они вроде бы и не запрещают напрямую дружить, но и не говорят: "Позови друзей на день рождения!", "Пригласи кого-нибудь в гости" и так далее. На дни рождения к таким детям обычно приходят только друзья родителей со своими детьми или без них.
Ребенок общается со сверстниками в школе, но домой к себе никого не приглашает и сам ни к кому не ходит. Поэтому друзей в общепринятом понятии у таких детей, как правило, не бывает.
Отсутствие базовых навыков общения
Ребенок не умеет слушать, сопереживать, правильно реагировать на то, что ему говорят. Он перебивает, обижается, может устроить истерику, если другой ребенок каким-то образом ему помешает или что-то скажет.
С детьми, которые не умеют себя вести (= избалованы своими родителями), сверстники не особо хотят общаться и играть. С ними сложно выстроить общение, и дети предпочитают просто не связываться с теми, кто ведет себя как-то не так.
Агрессия и претензия на лидерство
Часто два этих качества, особенно в школе, идут рука об руку. Ребенок может претендовать на лидерскую позицию в классе, но при этом одноклассники в нем этого лидера не видят. Тогда он начинает вести себя агрессивно по отношению к тем, кто слабее, или даже по отношению ко всем. Он командует, критикует, подшучивает, иногда достаточно больно, обзывается и так далее.
Остальные дети, наблюдая подобное поведение, стараются держаться от такого "лидера" подальше.
Некоторые даже переходят в другой класс или в другую школу, потому что уже не в силах терпеть подобное поведение. Причины агрессивного поведения различны: с каждым ребенком, как и с ситуацией в его семье, нужно разбираться отдельно. Ребенок может просто не справляться с отрицательными эмоциями в силу подросткового возраста. А может быть совершенная иная ситуация: ребенок сам жертва агрессивного метода воспитания, поэтому для него обижать и бить других — это практически норма поведения.
"Забитость"
Как правило, с детьми, которые не могут дать сдачи или постоять за себя, дружить никто не хочет.
Такой ребенок держится особняком в классе, превращается в подобие "мальчика для битья", и сколько бы его ни шпыняли, он делает вид, что ничего не происходит.
Здесь, как и в предыдущем случае, лучше обращаться к психологу, чтобы выявить причины подобного поведения.
Их может быть много: от авторитарного стиля воспитания до, наоборот, слишком мягкого, поэтому ребенок теряется от проявления в его сторону агрессии. В любом случае здесь нужна квалифицированная помощь специалиста.
Интроверсия
Бывает, что нежелание общаться является проявлением закрытого характера ребенка. Такой ребенок от отсутствия у него друзей не страдает, он всегда чем-то занят (читает, смотрит, постоянно что-то изучает) и общается со сверстниками по мере необходимости, причем чаще всего в мессенджерах.
Он может дружить с одним человеком, и ему этого вполне достаточно.
У многих на слуху такие понятия, как "экстраверсия" и "интроверсия". Данные характеристики имеют большое влияние на общительность ребенка. Общение экстраверта будет сильно отличаться от общения интроверта. Ребенка экстраверта можно определить по его активности в обществе, энергичности, желанию быть в центре внимания, умению быстро заводить знакомства и вступать в игру или общение с малознакомыми людьми.
Ребенок интроверт — спокойный, избирательный в контактах, дома может быть активным, а в обществе — сдержанным и молчаливым.Деткам-интровертам комфортно быть с самим собой, он может спокойно играть один, без других детей. Им сложно вступать в контакт с новыми людьми и быть естественным в присутствии большого количества людей.
Учитывая особенности разных типов личности, можно предугадать сложности, с которыми ребенок может столкнуться, и заранее помочь ему их предотвратить. Так, например, экстраверта необходимо научить контролировать и правильно выражать свои эмоции, а интроверта — заранее планировать свои действия в обществе малознакомой компании детей, так как это поможет ему чувствовать себя увереннее и комфортнее.