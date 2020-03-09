Важной основой формирования психического здоровья ребенка является самооценка

Как правильно сформировать у неуверенного в себе малыша здоровую самооценку - читайте в нашем материале.

Почему так бывает, что один малыш скован и зажат в общении со сверстниками, а другой – душа песочницы, балагур и весельчак? Многие взрослые считают, что раскованность и дружелюбие зависят от склада характера. Но это не совсем так. Ведь характер и темперамент – это одно, а самовосприятие – совсем другое.

Вы наверняка отмечали завышенный или заниженный уровень самооценки в людях. У малышей чувство оценки самого себя только формируется, но его уже можно понять. Если во время прогулок ребенок все время жмется к вам, не спешит контактировать с другими детишками или излишне стесняется, то можно говорить о заниженной самооценке. И, наоборот, смелый, контактный малыш, стремящийся привлечь к себе внимание, наделен самооценкой слегка завышенной.

Однако это не стоит так быстро делать выводы и навешивать ярлыки. В ваших силах повлиять на процесс формирования и корректирования самооценки ребенка. Семья вообще играет решающую роль в том, каким малыш станет через десяток-другой лет. Если в семье ребенок "сидит на троне исполнения любых желаний" и слышит в свой адрес лишь слова наигранного восхищения, то естественно, что со временем в нем разовьется завышенная самооценка. Если же члены семьи без устали порицают малыша за любое действие, обвиняя его в никчемности, то с нормальной самооценкой у такого ребенка будут большие проблемы.

Всегда старайтесь придерживаться золотой середины и объективности в суждениях относительно своего ребенка. Психологи используют прекрасный термин для таких случаев – "безусловное принятие". Если ребенок твердо уверен, что он всегда желателен для своих родных, то его самовосприятие будет развиваться в благоприятных условиях. Если любить малыша безусловной любовью, то он никогда не будет бояться ошибиться, а, соответственно, станет активным и целеустремленным.

Конечно, укрепляя самооценку своего чада, не забывайте о чувстве меры. Все-таки умение ценить других людей тоже очень ценное и нужное качество. Старайтесь хвалить малыша за конкретные действия и провоцировать в нем желание похвалить другого человека.