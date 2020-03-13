Тревожные звоночки: на что стоит игнорировать в поведении ребенка

1 Изменение настроения Если ваш ребенок постоянно пребывает в плохом настроении или обеспокоен, тогда нужно разобраться. Возможно, причина прячется в его школьном окружении, поэтому вас стоит выяснить ключевую проблему.

2 Нарушение сна Если ребенка тревожит бессонница в сочетании с остальными признаками, вас должно это насторожить.

3 Нарушение аппетита Ребенок теряет вес или быстро его набирает - это расстройство пищевого поведения. Причины такого поведения организма нужно немедленно выяснить.

4 Желание причинить себе вред Обгрызание ногтей, искусанные губы и непроизвольное мочеиспускание - все это предвещает нервное поведение ребенка. Необходимо найти причину.