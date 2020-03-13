Тревожные звоночки: на что стоит игнорировать в поведении ребенка

Изменение настроения
Если ваш ребенок постоянно пребывает в плохом настроении или обеспокоен, тогда нужно разобраться. Возможно, причина прячется в его школьном окружении, поэтому вас стоит выяснить ключевую проблему.
Нарушение сна
Если ребенка тревожит бессонница в сочетании с остальными признаками, вас должно это насторожить.
Нарушение аппетита
Ребенок теряет вес или быстро его набирает - это расстройство пищевого поведения. Причины такого поведения организма нужно немедленно выяснить.
Желание причинить себе вред
Обгрызание ногтей, искусанные губы и непроизвольное мочеиспускание - все это предвещает нервное поведение ребенка. Необходимо найти причину.
Злоупотребление веществами
Даже если ваш подросток не употребляет наркотические вещества, вам стоит обратить внимание на его отношения с алкоголем, курением и лекарственными препаратами.