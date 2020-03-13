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Тревожные звоночки: на что стоит игнорировать в поведении ребенка

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Тревожные звоночки: на что стоит игнорировать в поведении ребенка
13:14 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: nashideti.temaretik.com

Пять признаков в поведении ребенка, на которые нужно обратить внимание.

  • 1

    Изменение настроения

    Если ваш ребенок постоянно пребывает в плохом настроении или обеспокоен, тогда нужно разобраться. Возможно, причина прячется в его школьном окружении, поэтому вас стоит выяснить ключевую проблему.

  • 2

    Нарушение сна

    Если ребенка тревожит бессонница в сочетании с остальными признаками, вас должно это насторожить.

  • 3

    Нарушение аппетита

    Ребенок теряет вес или быстро его набирает - это расстройство пищевого поведения. Причины такого поведения организма нужно немедленно выяснить.

  • 4

    Желание причинить себе вред

    Обгрызание ногтей, искусанные губы и непроизвольное мочеиспускание - все это предвещает нервное поведение ребенка. Необходимо найти причину.

  • 5

    Злоупотребление веществами

    Даже если ваш подросток не употребляет наркотические вещества, вам стоит обратить внимание на его отношения с алкоголем, курением и лекарственными препаратами.

Воспитываем ответственного ребенка: советы психологов

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Ребенок, Родители, Поведение, Мама и ребенок.
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