Как объяснить ребенку, что важно мыть руки с мылом: увлекательный метод ООН (Видео)

Организация объединенных наций (ООН) обнародовала простой, но занимательный способ объяснить ребенку, почему так важно мыть руки с мылом.
Соответствующее видео Организация обнародовала на своей страничке в Twitter.
"Насыпьте в тарелку с водой черный перец - это "вирусы". Пусть ребенок намочит палец и увидит, что "вирусы" прилипли. Попросите ребенка намылить палец и окунуть в воду - "вирусы" разбежались!", - сказано в сообщении.
Как наглядно объяснить детям , почему важно мыть руки с мылом?
Насыпьте в тарелку с водой черный перец - это “вирусы”.
Пусть ребенок намочит палец и увидит, что "вирусы" прилипли.
Попросите ребенка намылить палец и окунуть в воду - "вирусы" разбежались!
Via @UNICEF pic.twitter.com/kANxxlsqyL
— ООН (@UnitedNationsRU) March 22, 2020
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