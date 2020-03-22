Как объяснить ребенку, что важно мыть руки с мылом: увлекательный метод ООН (Видео)

В ООН дали простой и наглядный совет, как научить ребенка мыть руки с мылом.

Организация объединенных наций (ООН) обнародовала простой, но занимательный способ объяснить ребенку, почему так важно мыть руки с мылом.

Соответствующее видео Организация обнародовала на своей страничке в Twitter.

"Насыпьте в тарелку с водой черный перец - это "вирусы". Пусть ребенок намочит палец и увидит, что "вирусы" прилипли. Попросите ребенка намылить палец и окунуть в воду - "вирусы" разбежались!", - сказано в сообщении.

Как наглядно объяснить детям , почему важно мыть руки с мылом?

Насыпьте в тарелку с водой черный перец - это “вирусы”.

Пусть ребенок намочит палец и увидит, что "вирусы" прилипли.

Попросите ребенка намылить палец и окунуть в воду - "вирусы" разбежались!

Via @UNICEF pic.twitter.com/kANxxlsqyL — ООН (@UnitedNationsRU) March 22, 2020

Напомним: