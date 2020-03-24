Скачать
Вторник, 24.03.2020
Коронавирус в Украине: Минздрав подтвердил новые случаи заражения
Коронавирус в Украине: Минздрав подтвердил новые случаи заражения
Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
"Деньги меня не интересуют": Усик рассказал о своей мотивации
"Деньги меня не интересуют": Усик рассказал о своей мотивации
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 марта

Как не сойти с ума в режиме самоизоляции с ребенком

Смотрите фото (6)
Как не сойти с ума в режиме самоизоляции с ребенком
11:44 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Когда начинаются у детей каникулы, перед родителями чаще всего становится вопрос - чем занять детей, чтоб они отдохнули, а родители при этом не сошли с ума.

  • 1

    Чтение и аудиокниги

    Сходите с ребенком в начале каникул в книжный магазин. Пусть он сам выберет себе книги, которые ему нравятся. Составьте ему компанию, читайте вслух и обсуждайте. Возможно, таким образом у вас получится заинтересовать ваше чадо к чтению.

    Не упускайте вариант аудиокниг. Ведь дети есть визуалы, а есть и аудиалы, которые лучше воспринимают на слух. И вполне может оказаться, что такой способ их заинтересует куда больше.

  • 2

    Настольные игры

    Выбор настольных игр сегодня просто огромен. И подобрать игру можно на разный возраст, различной сложности. Что вам больше понравится - стратегии, головоломки или логические игры - решать вам. Но то, что это отличный повод провести вечер всей семьей за интересным занятием это факт.

  • 3

    Хобби

    Каникулы - это отличная возможность наконец заняться тем, что ваш ребенок уже давно просит попробовать. Поддержите даже самые абсурдные его идеи, будь то вышивка, лепка, рисование, готовка или стояние на голове. Хорошее времяпрепровождение и воспоминания о каникулах, точно, останутся.

  • 4

    Семейный просмотр фильма или мультфильма

    Если на улице плохая погода - это не повод расстраиваться. Это прекрасная возможность сходить в кино всей семьей. Просмотрите афишу и выберете то, что понравится абсолютно всем. Ведь так здорово, когда есть общие темы для обсуждения!

  • 5

    Мини-поход и пикник

    Если на каникулах выпадут погожие дни - устройте однодневный поход-прогулку для всей семьи. Не забудьте запастись провиантом, ведь так здорово после пешей прогулки поджарить сосиски и уплетать их сидя на берегу озера.

Как воспитать сына и дочь, чтобы потом не пожалеть

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Дети, Семья, Карантин, Мама и ребенок, Как развлечь ребенка, Чем заняться на карантине, Чем занять ребенка на каникулах, Чем занять ребенка на карантине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
02 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
04 Нардепы "ЕС" обвинили Бужанского в распространении фейков и обратились в СБУ и ГБР
05 Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодно и ветрено: синоптики предупредили украинцев о погодных &quot;сюрпризах&quot;
Погода на 24 марта: в Украине будет холодно и ветрено
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Когда Украина переходит на летнее время: перевод часов в марте 2020
Перевод часов: когда Украина переходит на летнее время
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь