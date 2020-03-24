Как не сойти с ума в режиме самоизоляции с ребенком

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Чтение и аудиокниги

Сходите с ребенком в начале каникул в книжный магазин. Пусть он сам выберет себе книги, которые ему нравятся. Составьте ему компанию, читайте вслух и обсуждайте. Возможно, таким образом у вас получится заинтересовать ваше чадо к чтению.

Не упускайте вариант аудиокниг. Ведь дети есть визуалы, а есть и аудиалы, которые лучше воспринимают на слух. И вполне может оказаться, что такой способ их заинтересует куда больше.