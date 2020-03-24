Как не сойти с ума в режиме самоизоляции с ребенком

Чтение и аудиокниги
Сходите с ребенком в начале каникул в книжный магазин. Пусть он сам выберет себе книги, которые ему нравятся. Составьте ему компанию, читайте вслух и обсуждайте. Возможно, таким образом у вас получится заинтересовать ваше чадо к чтению.
Не упускайте вариант аудиокниг. Ведь дети есть визуалы, а есть и аудиалы, которые лучше воспринимают на слух. И вполне может оказаться, что такой способ их заинтересует куда больше.
Настольные игры
Выбор настольных игр сегодня просто огромен. И подобрать игру можно на разный возраст, различной сложности. Что вам больше понравится - стратегии, головоломки или логические игры - решать вам. Но то, что это отличный повод провести вечер всей семьей за интересным занятием это факт.
Хобби
Каникулы - это отличная возможность наконец заняться тем, что ваш ребенок уже давно просит попробовать. Поддержите даже самые абсурдные его идеи, будь то вышивка, лепка, рисование, готовка или стояние на голове. Хорошее времяпрепровождение и воспоминания о каникулах, точно, останутся.
Семейный просмотр фильма или мультфильма
Если на улице плохая погода - это не повод расстраиваться. Это прекрасная возможность сходить в кино всей семьей. Просмотрите афишу и выберете то, что понравится абсолютно всем. Ведь так здорово, когда есть общие темы для обсуждения!
Мини-поход и пикник
Если на каникулах выпадут погожие дни - устройте однодневный поход-прогулку для всей семьи. Не забудьте запастись провиантом, ведь так здорово после пешей прогулки поджарить сосиски и уплетать их сидя на берегу озера.