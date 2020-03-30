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Как научить ребенка делиться игрушками?

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Как научить ребенка делиться игрушками?
14:47 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

"Делиться не обязательно", - говорят многие психологи. И они правы, с одной стороны. С другой, ребенок идет в сад, где игрушки общие.

  • 1

    Малыш действительно не обязан делиться своими вещами, но тогда он должен быть готов к тому, что никто не будет давать ему свои игрушки. А поиграть чужим для ребенка - за милую душу. Тогда как научить делиться без насилия над маленькой личностью?

    Делитесь со своим ребенком

    Вы - главный пример для ребенка. Если вы даете ему свои вещи, он понимает делиться - нормально. Так вы научите его тому, что несмотря на временное владение другим человеком, его вещи все равно принадлежат только ему и к нему возвращаются.

  • 2

    Не наказывайте угрозами что отдадите игрушки другому

    Это верный способ научить ребенка жадничать. Угрозы приведут к тому, что он будет защищать свое имущество любой ценой от чужих, а вдруг заберут?

  • 3

    Меняйтесь на площадке и поощряйте такое поведение

    Силой заставлять отдавать свои игрушки не нужно. Объясните: можно поменять своего медвежонка на вот ту машинку и поиграть ей. Не забывайте акцентировать внимание на том, что игрушку ему обязательно вернут. И проследите за этим. Так он будет доверять и делиться охотней.

  • 4

    Играйте в игры

    Смоделируйте с малышом ситуацию на площадке. Или покажите ее с помощью игрушек. Вот медвежонок Петя хочет поиграть машинкой зайчика Васи. Они меняются и весело играют вместе.

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Дети, Воспитание детей, Воспитание, Детские игрушки, Мама и ребенок, Как научить ребенка делиться игрушками.
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