Как научить ребенка делиться игрушками?

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Малыш действительно не обязан делиться своими вещами, но тогда он должен быть готов к тому, что никто не будет давать ему свои игрушки. А поиграть чужим для ребенка - за милую душу. Тогда как научить делиться без насилия над маленькой личностью?

Делитесь со своим ребенком

Вы - главный пример для ребенка. Если вы даете ему свои вещи, он понимает делиться - нормально. Так вы научите его тому, что несмотря на временное владение другим человеком, его вещи все равно принадлежат только ему и к нему возвращаются.