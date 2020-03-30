Как научить ребенка делиться игрушками?

Малыш действительно не обязан делиться своими вещами, но тогда он должен быть готов к тому, что никто не будет давать ему свои игрушки. А поиграть чужим для ребенка - за милую душу. Тогда как научить делиться без насилия над маленькой личностью?
Делитесь со своим ребенком
Вы - главный пример для ребенка. Если вы даете ему свои вещи, он понимает делиться - нормально. Так вы научите его тому, что несмотря на временное владение другим человеком, его вещи все равно принадлежат только ему и к нему возвращаются.
Не наказывайте угрозами что отдадите игрушки другому
Это верный способ научить ребенка жадничать. Угрозы приведут к тому, что он будет защищать свое имущество любой ценой от чужих, а вдруг заберут?
Меняйтесь на площадке и поощряйте такое поведение
Силой заставлять отдавать свои игрушки не нужно. Объясните: можно поменять своего медвежонка на вот ту машинку и поиграть ей. Не забывайте акцентировать внимание на том, что игрушку ему обязательно вернут. И проследите за этим. Так он будет доверять и делиться охотней.
Играйте в игры
Смоделируйте с малышом ситуацию на площадке. Или покажите ее с помощью игрушек. Вот медвежонок Петя хочет поиграть машинкой зайчика Васи. Они меняются и весело играют вместе.