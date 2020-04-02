Советы, как сделать так, чтобы ребенок меньше ходил к стоматологу

Многие думают, что кариес в молочных зубах у ребенка не слишком страшен, и стресс от визита к стоматологу будет больше, чем польза от своевременной пломбы.

Многие думают, что кариес в молочных зубах у ребенка не слишком страшен, и стресс от визита к стоматологу будет больше, чем польза от своевременной пломбы.

Кариес в молочных зубах может перейти на коренные еще до того, как моляры разгрызут свой первый леденец, а привычки по уходу за полостью рта будет сформировать намного сложнее.В заботе о зубах есть два краеугольных камня — это питание и чистка.

Немного о еде или «Злодей Сахариус»

Самый страшный враг для детских (и не только) зубов — это сахар. Чем чаще и дольше зубы подвергаются его воздействию, тем выше риск возникновения кариеса. «Липкие» сладости (такие как карамель-тянучка, ириски, жевательная резинка и сухофрукты) могут нанести серьезный ущерб, особенно когда задерживаются надолго и практически «купают» зубы в сахаре. Что с этим можно сделать?

• Проследите, чтобы ребенок почистил зубы после сладкой пищи. Вы на улице, и нет доступа к ванной комнате? Можно просто прополоскать рот водой.

• Не позволяйте маленьким детям пить сок без трубочки и долго «гонять» его во рту перед тем, как проглотить.

Как сократить сладости?

Почти все люди любят лакомства, и ваш ребенок вряд ли от них отличается. Дети рождаются с естественной тягой к сладкому, уже чувствительными к вкусу разной концентрации. Предложите им яблоко и печеную картошку, и малыши выберут сладенькое. Дайте выбор между овощами и печеньем, и печенье победит с разгромным счетом.

Не ваша вина, если ребенок десять раз в день пытается продавать вас на внеплановую вкусняшку, так уж он устроен. Просто помните, что взрослый тут вы, и в вашей власти организовать более здоровое питание с лимитированным доступом к сладостям. Пусть зубки растут, а не разрушаются!

Рекламная пауза как фактор риска

Реклама по телевизору, на улице или на ютуб может стать серьезным препятствием для правильного питания вашего ребенка. Некоторые исследования показывают, что дети, которые проводят у экранов более двадцати двух часов в неделю (три часа в день и больше), чаще страдают ожирением. Малыши чрезвычайно восприимчивы к рекламе хлопьев, конфет и других сладостей, и эффект усиливается после похода в гости, что можно попробовать «санкционку». Поэтому следить за пищевыми привычками ребенка стоит не только дома, но и там, где он часто бывает.

Малыши и холодильник

Для борьбы с пищевой индустрией, полной высокофруктозного кукурузного сиропа, стоит чаще готовить дома. Запаситесь продуктами «трех не» — не слишком сладкими, не слишком соленым, не слишком жирными, пусть у вашего ребенка будет выбор для быстрого перекуса. Со временем дети привыкают к правильному питанию и начинают выбирать здоровую пищу, как более знакомую.

Надо, надо чистить зубы по утрам и вечерам

Дети, как известно, разные. Умения у них тоже разные — и только вы знаете, что может ваш малыш, и нужно ли ему помочь в таком непростом деле, как самостоятельная чистка зубов.

Как помочь маленьким детям освоить чистку зубов?

Купите правильную зубную щетку

Используйте зубную щетку с мягкой щетиной, специально предназначенную для младенцев и детей постарше.

Помогите с удержанием рукоятки

Если ребенку трудно держать зубную щетку, попробуйте сделать ручку толще. Рукоятку можно обмотать лентой или объемной резинкой для волос так, чтобы малышу было удобнее. Зубные щетки с толстыми ручками также продаются в магазинах.

Обучайте малыша

Разбейте процесс на маленькие шаги, которые ребенок сможет постепенно освоить (имеет смысл обратиться за рекомендациями к стоматологу или педиатру). Есть и другой способ помочь: положите ладонь на лапку ребенка, чтобы направлять движения щетки, когда малыш чистит зубы.

Используйте зубною пасту с флуоридом

Найдите пасту с флуоридом, которая понравится ребенку. Ему должно быть не противно держать ее во рту, поэтому важен не только вкус, но и консистенция. Взрослый всегда должен сам выдавливать зубную пасту на щетку, чтобы контролировать количество. До трех лет достаточно объема рисового зернышка, а с трех до шести — горошинки.

Помогите с выплевыванием

Если ребенок глотает пасту или не может ее сплюнуть, попросите его наклонить голову так, чтобы пена от зубной пасты сама стекла в раковину или на полотенце. Флуорид в зубной пасте не опасен, но все-таки не предназначен для еды, поэтому обязательно следите за малышом во время чистки.

Поддерживайте интерес в процессе

Чтобы ребенок чистил зубы нужное количество времени, используйте таймер, короткую песню или игру на счет.