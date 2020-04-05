"Воображариум" для детей: как развить у ребенка фантазию

Развиваем воображение ребенка правильными методами.

Воображение - великая сила. С его помощью можно полететь на Луну, приплыть на необитаемый остров, представить себе лицо далекого друга. Но воображение требует педагогической заботы, если мы хотим, чтобы оно у ребенка развивалось.

О детском воображении можно говорить бесконечно, настолько это увлекательная и вместе с тем важная область развития ребенка. Давайте для начала познакомимся с некоторыми главными фактами и принципами. Возможности для развития воображения и творческих способностей есть у каждого малыша. Однако это не означает, что нужно лишь "не мешать" ребенку раскрыть их самому. Взрослые могут и должны буквально "обучать" кроху воображению, вместе шаг за шагом открывая все больше нового, захватывающего, увлекательного!

Мир, созданный воображением ребенка, вовсе не является какой-то фантастической страной, живущей по своим законам. Детское воображение основано на непосредственном опыте самого малыша, который создается его реальной жизнью: привычками, поступками, событиями.

Родителям необходимо поощрять все без исключения проявления творческой фантазии малыша. Конечно, не стоит восторгаться любыми каракулями, но сказать что-то вроде "как у тебя здорово получилось!" можно всегда. Но вместе с тем стоит воспитывать в нем и определенную критичность по отношению к продуктам своего творчества. Можно завести специальную папку, альбом, полку в шкафчике, где и хранить лучшее из созданного крохой. Пусть это будут своеобразные идеальные образцы, примеры того, как много он может достичь - сам или с небольшой помощью взрослых. Почему так важно, чтобы малыш адекватно оценивал каждое свое "произведение"? При отсутствии этого навыка его творческое развитие может просто... остановиться! Ведь если, скажем, каждый рисунок крохи будет единогласно определен взрослыми (и им самим) как "совершенство", то зачем искать и создавать что-то другое, неожиданное, новое? Словом, ваш девиз может быть таков: "Это отлично! А как можно по-другому?" Похвалы и критические замечания должны относиться непосредственно к самим продуктам деятельности малыша. Не допускайте обвинений в адрес личности ребенка ("ты невнимательный") и никогда не сравнивайте его достижений с достижениями других детей. Одно подобное замечание, сделанное не в пользу крохи, может вообще отбить у него всякую охоту продолжать свое дело. Тем более не стоит "захваливать" ребенка, подчеркивая, что его товарищи неспособны с ним конкурировать. Это приведет не только к возникновению у малыша неадекватной самооценки, но и может надолго осложнить его контакты с другими детьми, сделать его "зазнайкой". Всем детям с воображением присуща важная черта - наличие у них способности к творческой инициативе. Обычно это качество формируется к пяти-шести годам. Кстати, воображение малыша очень сильно меняется в зависимости от возраста. Об этом стоит поговорить подробнее.

Планируя занятия с крохой, стоит учитывать следующие особенности его воображения, связанные с возрастом.

Воображение возникает у ребенка примерно в два-два с половиной года

На этом этапе оно находит свое воплощение прежде всего в игре. Малыш способен, играя, обращаться с реальными предметами как с воображаемыми. Так, кубик может быть грузовиком и лодкой, а палочка - ложкой и градусником. Но творческие задумки детей в этом возрасте еще не подчиняются никаким задачам, кроха не способен создать определенный замысел и воплотить его, например, в рисунке.

Все меняется примерно в три - три с половиной года.

Изменения обусловлены прежде всего тем, что дети переходят от предметных игр к сюжетно-ролевым. Их жизненный опыт обогащается, и теперь они вполне способны творить согласно предварительному намерению, сознательно воплощая его в жизнь.

В шесть-семь лет разнообразие сюжетов игр и, соответственно, ролей, которые исполняют малыши (покупатели-продавцы, доктора-пациенты), логично приводит к тому, что воображение ребенка полностью складывается как полноценный психический процесс.

Теперь кроха способен действовать только в плане представлений, образов, без опоры на предметы или игровые действия.