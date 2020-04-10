Позаботьтесь о будущем детей уже сейчас: к чему может привести зависимость от смартфона

Тратящим много времени на свои телефоны детям после 40 лет чаще угрожают переломы бёдер.

Современные дети и подростки проводят огромное количество времени со смартфонами и планшетами в руках. Эксперты предупреждают, что таким детям во взрослом возрасте после 40 и 50 лет чаще угрожают серьезные переломы бедра. Это связано с тем, что современное поколение детей предпочитает преимущественно сидячий образ жизни, а предыдущие поколения гораздо больше времени тратили на активные игры и прогулки на свежем воздухе.

Из-за сидячего образа жизни детские кости могут ослабеть, что подвергнет их во взрослом возрасте риску более ранних переломов. Эксперты даже подчеркивают, что родителям подобных детей в будущем, возможно, придется ухаживать за ними после тяжёлых травм.

Именно поэтому современным мальчикам и девочкам нужно больше двигаться, бегать и прыгать для того, чтобы их кости нормально росли, развивались и укреплялись. После 15 лет рост костей существенно затрудняется, так что самое большое значение имеет в этом вопросе именно детский возраст.

Британские эксперты призывают родителей любыми усилиями отучать детей и часами играть со своими смартфонами и планшетами. Многочисленные исследования не раз показывали, насколько вреден сидячий образ жизни в детском возрасте, и теперь ученые из Glasgow Caledonian University в очередной раз подтвердили это на примере повышенного риска переломов ребер.