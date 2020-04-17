Маленькие дети, которые меньше спят, имеют склонность к полноте

Маленькие дети, недополучающие сна, подвержены повышенному риску стать толстяками.

Педиатры включили в обследование 244 детей, измеряя их вес, рост, индекс массы тела /ИМТ/ и пропорции тела каждые шесть месяцев от 3 до 7 лет. Дети носили специальные пояса с устройством, контролирующим движения, чтобы оценить уровни их физической подвижности.

Рацион детского питания также контролировался терапевтами.

Результаты показали, что маленькие дети, которые меньше спят, имеют значительно завышенный риск увеличения массы тела. Каждый дополнительный час сна в сутки в возрасте от 3 до 5 лет связан со снижением ИМТ до 61 проц.

Хороший сон также чрезвычайно важен для нормального физического развития ребёнка, говорят английские медики из Университета Уорика. Длительное недосыпание в детстве вносит прямой отрицательный вклад в развитие избыточного веса и ожирения и имеет другие негативные последствия для здоровья ребёнка, заключают врачи.