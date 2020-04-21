Как поддержать интерес ребенка к учебе дома во время карантина

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Полезные советы, как заинтересовать ваше чадо заниматься на карантине дают педагоги.

Яна Калагастова, педагог по блоггингу и развитию креативного мышления:

Не заставляйте ребенка делать нелюбимые им предметы долго! Но объясните, зачем это нужно, и что немного времени ему потратить все же придется. Да, не все станут великими математиками или биологами, но без базовых знаний мы жить просто не сможем. Спокойно объясните это чаду, а лучше с юмором — расскажите ему пару забавных историй о тех, кто не тратил в школьные годы даже немножко времени на "нелюбимые уроки". И настроение друг другу поднимите, и интерес.

Поговорите с ребенком, узнайте, что ему изучать интереснее всего — уделите время этому, попросите научить Вас и рассказать Вам, что он знает, побудьте в роли ученика недолго. А ребенок, рассказывая вам, таким образом систематизирует свои знания в голове. И вы в свою очередь, поддержите его интерес в этом. Если интересно изучать, например, информатику, попробуйте вместе с ребенком создать сайт. Если интересна литература — предложите сочинить вместе рассказ. Если — английский — можно найти любимую песню на английском и вместе ее перевести.

Поговорите с ребенком о его мечтах, только это не должны быть мечты "получить 12 баллов" или "аттестат с отличием". А о более глобальных мечтах, подумайте, какой из предметов и чем может помочь достичь этой мечты. Однажды я сама, будучи в "чудном" переходном возрасте, заявила родителям, что математику учить не буду, хочу заниматься креативом и креативную профессию! На что папа (а он занимается недвижимостью) спокойно сказал мне "А ты думаешь, что креатив нужен только, чтоб петь или танцевать? Дом без креативных решений ты никак не построишь!". Математику я учить не перестала, школу закончила с золотой медалью, ну и, работая в сфере, с расчетами связанной достаточно косвенно, не раз поблагодарила папу за эти слова. Как выработать мотивацию к учебе у детей?