День матери 2020: оригинальные идеи подарков для самого близкого человека (Фото)

1 БУКЕТ - КЛАССИКА, НО ПРИЯТНО Букет любимых или просто красивых цветов - это лучший подарок для почти каждой женщины. А если вашей маме будет приятно ухаживать за комнатным растением в дальнейшем, тогда цветок в горшке станет идеальным презентом. К тому же, он будет еще долго напоминать о вас и этом праздничном дне. А для более современных мам приятным и запоминающимся подарком станет продуктовый букет. Это не только приятно, но и полезно.

2 ЖЕНСТВЕННЫЙ АКСЕССУАР Для матерей-модниц, которые не представляют свою жизнь без красивых вещей, лучшим подарком станет современный аксессуар. Например, понравившаяся во время вашей совместной прогулки сумка, шарф, косынка, стильная повязка на голову, перчатки, пижама или домашний халат. Вариантов может быть масса, главное - не прогадать со стилем и размером.

3 УКРАШЕНИЯ В дополнение к предыдущему пункту, не забудьте об украшениях. Красивые побрякушки любят очень многие женщины в любом возрасте. И речь не идет о драгоценностях, натуральных камнях и золоте. Бижутерия сейчас в моде, поэтому ваша мама обрадуется такому подарку.

4 КНИГА ИЛИ ЖЕЛАЕМЫЙ ГАДЖЕТ Мама-интелектуалка будет очень благодарна вам за новую книгу из серии ее любимых или, что лучше, электронную. А мамы-домохозяйки, которые зачастую экономят на необходимых кухонных принадлежностях, в этот день будут только рады получить в подарок ультрасовременную сковородку или давно желанный кухонный комбайн. Спросите, чего ей не достает и пусть это будет единственный день в году для таких презентов!

5 ФОТОСЕССИЯ Моменты с самым родными и близкими очень ценны для каждого человека. И нет ничего лучше, чем запечатлеть их на фото. А провести время еще интереснее и помочь настроиться на фотосессию маме и себе - можно с помощью продуманных образов любимых кинозвезд. Знаменитые актрисы, музыканты, знаменитости разных эпох, герои из фильмов - здесь не будем ограничивать вашу фантазию.

6 КОСМЕТИКА ИЛИ ЛЮБИМЫЕ ДУХИ Независимо от возраста, каждая женщина старается выглядеть великолепно. Поэтому при выборе подарка обратите внимание на косметику или духи. Если есть такая возможность, ненавязчиво уточните, косметику какой именно фирмы предпочитает ваша мама. Так, вы точно не прогадаете с выбором и обе стороны останутся довольны. Кроме того, никто не отменял полезные косметические средства - увлажняющий крем для рук, питательный для лица или нейтральный блеск для губ. Такие принадлежности всегда пригодятся в женской сумочке.

7 ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ Все зависит от предпочтений вашей мамы. Это может быть что угодно: косметика, сладости, бытовые принадлежности.