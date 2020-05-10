Простые способы развлечься с детьми на самоизоляции

1 Домик для кукол или гараж своими руками Вам понадобится: все, что есть под рукой — коробки, разноцветный картон, скотч, обои, яркие краски, салфетки, красивые тряпочки и бусинки. Здесь все ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами. У вас дома есть ненужные коробки, назначение которым так и не придумано, а выбросить жалко? Отлично! Это как раз то, что нужно! Из них можно сделать красивый кукольный домик для девочек или настоящий автопарк для мальчиков. Сконструируйте основу будущего строения самостоятельно и предложите малышу заняться дизайном. Такое развлечение надолго займет вашего ребенка.

2 Создание собственного мультфильма Вам понадобится: любимые игрушки и фигурки, пластилин для создания персонажей, однотонный фон (подойдет стена), лампа для освещения и смартфон. Ваш малыш любит смотреть мультфильмы? Тогда ему точно понравится создавать их самому! Для осуществления этой задумки необходимо придумать сценарий, собрать все игрушки, фигурки любимых героев или самостоятельно слепить персонажей и декорации, настроить свет и поставить смартфон на штатив (если штатива нет — не беда, можно сделать импровизированную подставку из подручных средств, например, из книг). Делайте кадры, перемещая персонажей, а затем склейте отснятый материал в любой программе для монтажа видео на смартфоне или сделайте слайд шоу. Ву-а-ля, ваш мультфильм готов!

3 Домик из одеял Вам понадобится: одеяло, подушки, стулья, светильники и ночники. Прекрасный вариант для малышей, у которых нет отдельной комнаты. Соорудив такое надежное укрытие, малыш может стать пиратом, живущим в каюте, индейцем, обитающим в шалаше, прекрасной принцессой в башне, юным археологом, ночующим в палатке по среди Африки или даже космонавтом со своей собственной ракетой. Вам нужно только помочь ребенку сделать его «тайный уголок», дальше фантазия сама увлечет малыша на долгие часы. Каждый день можно придумывать новое укрытие, а значит, и новую интересную игру!

4 Домашний квест Вам понадобится: бумага, ручка, немного фантазии. Предложите ребенку найти настоящий клад в квартире, используя самодельную карту сокровищ и подсказки. Такой нестандартный вариант игры точно понравится вашему малышу и привлечет его внимание. Главное, чтобы он не заметил, как вы прячете подсказки и клад в доме, поэтому рекомендуем заниматься подготовкой к квесту во время сна маленького кладоискателя.

5 Клумба на окне Вам понадобится: цветочный горшок, семена. Предоставьте ребенку самому посадить растение и ухаживать за ним, попутно объясняя, что нужно сделать, чтобы семена взошли и дали урожай. Для такой фермы на подоконнике идеально подойдут растения, которые в дальнейшем можно будет использовать в готовке, чтобы малыш лучше видел результаты своих трудов. На окне можно выращивать мяту и мелиссу, чтобы в дальнейшем заваривать с ними чай или делать прохладительные коктейли, или зелень для салатов. В любом случае, стоит выбирать неприхотливые и простые в уходе растения — и тогда ребенок точно справится с миссией маленького садовода.

6 Семейные открытки с фотографией Вам понадобится: вся семья, фотоаппарат или смартфон, любой графический редактор. Для создания вашей персональной открытки, необходимо сделать семейное фото и добавить на него красивую подпись. Такую открытку можно отправлять друзьям и близким по электронной почте, а потом распечатать и дарить в живую. В любом случае это будет очень оригинальный подарок!

7 Игра с переодеванием: спародируй персонажа Вам понадобится: платки, шляпы, очки, браслеты, а также заранее заготовленные карточки с именами персонажей мультфильмов. Эта простая игра развивает воображение, фантазию и артистизм малыша, а также умиляет и забавляет взрослых. В нее можно играть всей семьей, загадывая персонажа и пытаясь угадать его по пародии, а можно предложить ребенку показывать различных героев самостоятельно при помощи импровизированного реквизита.