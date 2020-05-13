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Как сохранить зубы ребенка здоровыми: советы родителям

Как сохранить зубы ребенка здоровыми: советы родителям
22:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Эти четыре привычки могут испортить зубы ребенка на всю жизнь.

Чтобы сохранить улыбку здоровой, одной гигиены полости рта недостаточно.

Неправильное питание

У детских зубов есть три главных врага: жевательные конфеты, карамель и газировка. Чрезмерно сладкие угощения мгновенно разрушают твердые ткани зубов, к тому же способствуют размножению бактерий во рту.

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Такие конфеты, как ирис, застревают в зубах, оставляют без пломб и травмируют зубную эмаль. По этим же причинам стоит исключить чипсы и сухарики.

Старайтесь заменять сладости свежими фруктами. Желательно твердыми: яблоки, груши. Они положительно влияют на развитие жевательного аппарата. Отучить ребенка от вредных чипсов помогут засушенные кусочки фруктов и овощей. Их можно приобрести в магазине либо насушить самому.

Если такой вариант ребенка не устраивает, купите ему вместо чипсов тонкие крекеры. Полезного в них мало, но хотя бы зубы меньше пострадают.

Привычка сосать палец

Она не опасна до момента, пока у ребенка не начнут формироваться постоянные зубы. Затем может привести к их смещению и неправильному прикусу. Не допускайте, чтобы ваш малыш продолжал сосать палец после 4 лет.

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Ни в коем случае не стоит ругать ребенка и вырывать палец изо рта насильно. Отвлекайте играми, полезными занятиями, займите чем-нибудь его руки. Можно наклеить на палец пластырь, он безвредный, но по вкусу чаду точно не понравится.

В 4 года дети уже все хорошо понимают. Объясните, что эта привычка портит зубки. Только не пугайте стоматологом, иначе визиты к зубному врачу будут с истериками.

Привычка грызть ручки

Это пристрастие приведет к аналогичным проблемам. Вдобавок можно подхватить стоматит, или, как его часто называют, "болезнь школьных ручек".

Купите ребенку письменные принадлежности, колпачки которых выполнены в форме любимых мультипликационных героев. Такое грызть будет жалко.

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Пропуск визита к стоматологу

Здесь больше виноваты взрослые. Чтобы избежать серьезных проблем с зубами, посещайте зубного врача каждые полгода.

Ребенок заранее должен знать, куда его ведут и что там будут делать. За несколько дней до приема расскажите о процедуре, как выглядят кабинет и "дядя", который проверит зубки. Не обманывайте детей тем, что лечиться быстро и не больно. Особенно если уже имеются проблемы.

Лучший способ подготовить ребенка к зубному кабинету – подарить ему детский набор стоматолога и поиграть во врача и пациента. Так малыш ознакомится со "стоматологическими инструментами" и будет знать, как проходит лечение.

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Дети, Ребенок, Советы, Зубы, Родители.
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