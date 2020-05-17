Не перегружайте ребенка: почему важно читать детям книги с простым текстом

Ученые заявили, что для детей до года следует подбирать литературу с простым текстом.

Американские учёные провели ряд экспериментов и выяснили, что книги, которые родители читают детям, влияют на них гораздо сильнее, нежели предполагалось.

Как выяснили специалисты, на развитие малыша влияет не только сам текст книги, но и количество и качество картинок, а также возраст самого чада. Важно посоветоваться с врачом о том, какие книги нужно читать, как бы странно это не звучало. Ведь только доктор может точно определить уровень развития ребёнка.

Для детей до года следует подбирать литературу с простым текстом, большим и чёткими картинками, которые изображают только одного героя или предмет. Это развивает понимание, речь и словарь.

В два года ребёнку можно давать более "нагруженные" произведения с простым сюжетом. В 4 года он должен стараться читать самостоятельно, однако все дети разные. Экспериментально на детях до года было доказано, что эта методика работает, и малыши чаще становятся заинтересованы процессом чтения и познания, что развивает их интеллект эффективнее.