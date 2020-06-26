Что делать, если ребенок боится делать ошибки

Если ребенок пытается что-то сделать сам - не спешите сделать это вместо него. Пусть он учится, что куспешому результату приводят многократные попытки. Но вам при этом важно быть рядом для подмоги.

Усилия ребенка, даже если они не привели к успешному результату, тоже заслуживают похвалы. Если вы просто хвалите за ум - это провоцирует боязнь ошибиться, чтобы не расстроить вас, не оправдав ожидания.

3

Не сравнивайте с другими

Все мы помним эти убийственные сравнения из детства с "сыном\дочерью маминой подруги" - недостижимым идеалом, до которого нам не дотянуть.

Но когда появляются собственные дети - мы повторяем ошибки наших родителей. И начинаем ставить малышам в пример чужих детей, которые чего-то там якобы достигли. Это снижает самооценку ребенка, убивает мотивацию и взращивает страх ошибиться лишний раз и снова стать неидеальным.

Ребенка нужно сравнивать только с ним самим в прошлом, отмечая прогресс. Ко взрослым, кстати, это тоже относится.