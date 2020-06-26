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Что делать, если ребенок боится делать ошибки

Что делать, если ребенок боится делать ошибки
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com
Ошибаться - не очень приятно. Но, тем не менее, это важная часть обучения и развития.
  • 1

    Поощряйте самостоятельность и инициативу

    Если ребенок пытается что-то сделать сам - не спешите сделать это вместо него. Пусть он учится, что куспешому результату приводят многократные попытки. Но вам при этом важно быть рядом для подмоги.

  • 2

    Хвалите старательность

    Усилия ребенка, даже если они не привели к успешному результату, тоже заслуживают похвалы. Если вы просто хвалите за ум - это провоцирует боязнь ошибиться, чтобы не расстроить вас, не оправдав ожидания.

  • 3

    Не сравнивайте с другими

    Все мы помним эти убийственные сравнения из детства с "сыном\дочерью маминой подруги" - недостижимым идеалом, до которого нам не дотянуть.

    Но когда появляются собственные дети - мы повторяем ошибки наших родителей. И начинаем ставить малышам в пример чужих детей, которые чего-то там якобы достигли. Это снижает самооценку ребенка, убивает мотивацию и взращивает страх ошибиться лишний раз и снова стать неидеальным.

    Ребенка нужно сравнивать только с ним самим в прошлом, отмечая прогресс. Ко взрослым, кстати, это тоже относится.

  • 4

    Учите анализировать ошибки

    Ошибка не должна быть просто проблемой и неприятностью. Учите видеть в ней позитив, делать выводы на будущее, научиться поступать иначе.

  • 5

    Покажите, что все могут ошибиться

    Как минимум, на собственном примере. Расскажите истории, как вы ошибались, делали выводы, а в итоге достигали своей цели.

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Все по теме:

Дети, Мама и ребенок, Ошибки детей.

Автор:

Телеграф
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