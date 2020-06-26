Что делать, если ребенок боится делать ошибки

Поощряйте самостоятельность и инициативу
Если ребенок пытается что-то сделать сам - не спешите сделать это вместо него. Пусть он учится, что куспешому результату приводят многократные попытки. Но вам при этом важно быть рядом для подмоги.
Хвалите старательность
Усилия ребенка, даже если они не привели к успешному результату, тоже заслуживают похвалы. Если вы просто хвалите за ум - это провоцирует боязнь ошибиться, чтобы не расстроить вас, не оправдав ожидания.
Не сравнивайте с другими
Все мы помним эти убийственные сравнения из детства с "сыном\дочерью маминой подруги" - недостижимым идеалом, до которого нам не дотянуть.
Но когда появляются собственные дети - мы повторяем ошибки наших родителей. И начинаем ставить малышам в пример чужих детей, которые чего-то там якобы достигли. Это снижает самооценку ребенка, убивает мотивацию и взращивает страх ошибиться лишний раз и снова стать неидеальным.
Ребенка нужно сравнивать только с ним самим в прошлом, отмечая прогресс. Ко взрослым, кстати, это тоже относится.
Учите анализировать ошибки
Ошибка не должна быть просто проблемой и неприятностью. Учите видеть в ней позитив, делать выводы на будущее, научиться поступать иначе.
Покажите, что все могут ошибиться
Как минимум, на собственном примере. Расскажите истории, как вы ошибались, делали выводы, а в итоге достигали своей цели.