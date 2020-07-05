Как адаптировать ребенка к детскому саду без криков и истерики: советы семейного психолога

Детский и семейный психолог Сабина Ламанна в Instagram рассказала, сколько может длиться адаптационный период и как вести себя родителям, если дети отказываются идти в детсад.

"Помните, что изменения в его настроении нормальны. Очень многие детки плачут, расстраиваются. Также не паникуйте, если первую в неделю малыш отходил хорошо, а затем стал капризничать или отказываться идти. Вначале срабатывает эффект новизны. Потом малыш понимает, что это надолго и желание ходить исчезает. Это тоже нормально", - пишет психолог и поясняет, что адаптация часто проходит волнообразно с подъемами и спадами.

Ламанна также дала несколько советов родителям, как помочь детям адаптироваться к саду.

Продолжайте рассматривать с ребенком альбом с фото расписания дня в садике.

Старайтесь, чтобы режим на выходных был максимально приближен к режиму садика.

Не задавайте вопросы, на которые заведомо можете получить отрицательный ответ: "Тебе понравилось в садике? Тебе понравилась твоя воспитательница?" "Еще пойдем в садик?". Даже самому замечательному садику малыш предпочтет привычный любимый дом и свою семью. Лучше задавайте вопросы-утверждения: "Вы сегодня рисовали пальчиками. Это, наверное, так интересно!?"

Проявляйте неподдельный интерес к рассказу ребенка, положительно реагируете на все, что он говорит. Если же он не рассказывает, не давите не допытывайтесь. Всему свое время.

Старайтесь не обсуждать в присутствии малыша возможные затруднения, связанные с его пребыванием в детском саду.

Помните что, как бы хорошо к ребенку ни относились в детском саду, он находится в состоянии психоэмоционального и физического напряжения. Поэтому важно, чтобы он чувствовал поддержку с вашей стороны. Используйте тактильный контакт.

Во время дня, а особенно перед сном, погладьте малыша, берите на руки, дайте ему понять, что вы всегда рядом.

Читайте малышу сказки, где главный герой тоже идет в детский сад и хорошо проводит там время.

Первую неделю давайте малышу с собой в сад мягкую игрушку и говорите, что когда он будет ее обнимать, то это как будто он маму или папу обнимает.

Совет: не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие. Дарите ребенку свою любовь и ласку, а результат вас порадует. Главное дать себе и ребенку время.