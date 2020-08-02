Пора! Семь признаков того, что вам пора обзавестись вторым ребенком

Насколько вы психологически готовы стать родителем во второй раз? Вы все чаще стали задумываться о рождении второго малыша, но все еще сомневаетесь? Узнайте, готовы ли вы психологически стать родителем во второй раз.

Если говорить откровенно, то главным сигналом к тому, чтобы завести второго ребенка, является ваше желание. По мнению специалистов, наиболее оптимальный промежуток между первым и вторым ребенком составляет от 1,5 до 2 лет. За этот период старший малыш становится самостоятельнее и уже не нуждается в постоянном внимании с вашей стороны. Такая разница в возрасте позволит детям стать друзьями и исключит попытки ревности со стороны старшего ребенка. Ведь чем старше малыш, тем он сильнее реагирует на появление в доме брата или сестры.

Мнение специалистов учитывать, конечно, необходимо, но решение о том, когда заводить еще одного ребенка, принимаются в первую очередь вами - родителями. Чаще всего это делается тогда, когда вы психологически и физически готовы к появлению в доме еще одного малыша.

Не будем забывать, что дети - это ответственность и, прежде всего, материальная. К тому же маме нужно время на отдых и восстановление: постоянный недосып и строгий режим дня, которые не дают расслабиться, - это факторы стресса.

Чтобы не впасть в послеродовую депрессию, появление второго ребенка лучше спланировать, учитывая все обстоятельства.

Но опять же, этот вопрос индивидуальный и напрямую зависит от желания. Если вы еще не поняли, хотите или нет, подсознание может незаметно намекнуть вам.

Вам пора заводить второго малыша, если…

Независимо от того, сколько лет вашему первому ребенку, он вам кажется уже достаточно взрослым и самодостаточным. И где-то в глубине души вы понимаете, что этот малыш в вас уже не так отчаянно нуждается, как этого хотелось бы вам.

Разбирая шкаф, вы натыкаетесь на ту одежду или обувь, которую носил ваш малыш, когда только родился.

Вы заглядываетесь на витрины с товарами для новорожденных и ловите себя на мысли, что вот эти носочки очень даже миленькие - они бы отлично смотрелись на маленьких ножках.

Вы засматриваетесь на малышей в магазинах и на улице, изучаете фото новорожденных в интернете, точно знаете, кто из знаменитостей на каком сейчас сроке.

Вы отчаянно радуетесь, когда узнаете, что кто-то из знакомых или друзей ждет малыша. Вы готовы даже предложить им какую-то детскую одежду, предметы обихода, игрушки - временно и с возвратом.

Вы пристально следите за менструальным циклом, помните, когда можно и когда нельзя, но самое главное - точно знаете, когда у вас овуляция. И даже иногда подумываете о незащищенном сексе.

У вас на балконе, в гараже или на даче лежат тщательно запакованные от пыли и грязи кроватка или коляска. Вы никому не собираетесь их отдавать или продавать.

Возможно, вы оставили их на всякий случай, но в глубине души-то вы знаете, для кого бережете эти сокровища!