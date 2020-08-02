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Пора! Семь признаков того, что вам пора обзавестись вторым ребенком

Пора! Семь признаков того, что вам пора обзавестись вторым ребенком
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com
Насколько вы психологически готовы стать родителем во второй раз? Вы все чаще стали задумываться о рождении второго малыша, но все еще сомневаетесь? Узнайте, готовы ли вы психологически стать родителем во второй раз.

Если говорить откровенно, то главным сигналом к тому, чтобы завести второго ребенка, является ваше желание. По мнению специалистов, наиболее оптимальный промежуток между первым и вторым ребенком составляет от 1,5 до 2 лет. За этот период старший малыш становится самостоятельнее и уже не нуждается в постоянном внимании с вашей стороны. Такая разница в возрасте позволит детям стать друзьями и исключит попытки ревности со стороны старшего ребенка. Ведь чем старше малыш, тем он сильнее реагирует на появление в доме брата или сестры.

Мнение специалистов учитывать, конечно, необходимо, но решение о том, когда заводить еще одного ребенка, принимаются в первую очередь вами - родителями. Чаще всего это делается тогда, когда вы психологически и физически готовы к появлению в доме еще одного малыша.

Не будем забывать, что дети - это ответственность и, прежде всего, материальная. К тому же маме нужно время на отдых и восстановление: постоянный недосып и строгий режим дня, которые не дают расслабиться, - это факторы стресса.

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Чтобы не впасть в послеродовую депрессию, появление второго ребенка лучше спланировать, учитывая все обстоятельства.

Но опять же, этот вопрос индивидуальный и напрямую зависит от желания. Если вы еще не поняли, хотите или нет, подсознание может незаметно намекнуть вам.

Вам пора заводить второго малыша, если…

  • Независимо от того, сколько лет вашему первому ребенку, он вам кажется уже достаточно взрослым и самодостаточным. И где-то в глубине души вы понимаете, что этот малыш в вас уже не так отчаянно нуждается, как этого хотелось бы вам.

  • Разбирая шкаф, вы натыкаетесь на ту одежду или обувь, которую носил ваш малыш, когда только родился.

  • Вы заглядываетесь на витрины с товарами для новорожденных и ловите себя на мысли, что вот эти носочки очень даже миленькие - они бы отлично смотрелись на маленьких ножках.

  • Вы засматриваетесь на малышей в магазинах и на улице, изучаете фото новорожденных в интернете, точно знаете, кто из знаменитостей на каком сейчас сроке.

  • Вы отчаянно радуетесь, когда узнаете, что кто-то из знакомых или друзей ждет малыша. Вы готовы даже предложить им какую-то детскую одежду, предметы обихода, игрушки - временно и с возвратом.

  • Вы пристально следите за менструальным циклом, помните, когда можно и когда нельзя, но самое главное - точно знаете, когда у вас овуляция. И даже иногда подумываете о незащищенном сексе.

  • У вас на балконе, в гараже или на даче лежат тщательно запакованные от пыли и грязи кроватка или коляска. Вы никому не собираетесь их отдавать или продавать.

Возможно, вы оставили их на всякий случай, но в глубине души-то вы знаете, для кого бережете эти сокровища!

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Дети, Родители.

Автор:

Телеграф
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