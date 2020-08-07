"Не буду!" Вещи, которые нельзя навязывать ребенку

Взрослые хотят, чтобы ребенок был послушным, не доставлял проблем и в то же время формировался как полноценная личность. Однако первые два пункта зачастую противоречат друг другу.

Важно помнить: ребенок - это маленькая личность со своими желаниями. Правила правилами, но иногда не стоит заставлять, чтобы не травмировать хрупкую психику и растить здорового человека.

Мы перечислили для вас шесть вещей, которые нельзя навязывать чаду.

1. Кушать

Ребенок сам понимает, когда ему хочется есть и пить. Не стоит заставлять употреблять норму, что "прописана" его возрасту. Организм малыша сам определяет, сколько ему нужно для жизнедеятельности. Однако стоит научить ребенка говорить о том, что хочет воды или проголодался. И перестаньте перекармливать ложками "за папу" и "за маму".

2. Лгать

Если сказать ребенку, что сейчас можно по каким-то причинам солгать, он возьмет ложь за правило. Рано или поздно ваше чадо начнет врать вам, так как не сможет понять, почему иногда можно, а иногда нельзя. Не лгите сами и не учите этому ребенка.

3. Притворяться

Хотите видеть своего малыша дружелюбным и открытым, а он застенчивый и тихий? Позвольте маленькому человеку остаться собой. Не стоит учить его играть чужую роль или притворяться. Учите любить свою индивидуальность и уважать чужую!

4. Извиняться без повода

Ребенок должен понимать, за что его просят извиниться, иначе будет это делать машинально и не прочувствует ценность извинений. Объясните, что произошло - например, обсыпал ребенка на площадке песком. Скажите, что это нехороший поступок и за него стоит извиниться перед товарищем. Ребенок научится делать это осознанно и искренне.

5. Дружить с теми, с кем не хочется

Позвольте ребенку выбирать друзей. Не навязывайте детей своих знакомых ему в компанию. Ребенок не обязан дружить с теми же семьями, что и вы! Вы же выбираете себе приятелей, вот и ваше чадо сможет определится, с кем хочет поиграть.

6. Заниматься тем, что не по душе

Не всем нужно уметь играть на фортепьяно, бегать с мячом или танцевать. У каждого человека свои таланты, и эту предрасположенность стоит искать. Даже если вы в детстве мечтали стать великим музыкантом, это не значит, что такая роль придется по душе вашему ребенку.