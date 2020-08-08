Это ранит на всю жизнь: чего нельзя говорить своему чаду

Перед Вами 3 фразы, которые никогда не стоит говорить своему ребенку.

Родители часто произносят эти фразы не задумываясь – когда устали или раздражены.

Это именно те слова, которые они слышали в своем детстве и которые их глубоко ранили.

Таким образом, происходит передача негативного опыта из поколения в поколение. Чтобы разорвать этот порочный круг, важно осознать это, и остановится, когда очередная из запрещенных фраз возникнет в голове.

Твой брат/сестра хорошо ведет себя, в отличие от тебя…

Сравнения в пользу другого ребенка породят вражду между ними, зависть и нездоровое соперничество. Даже если вы ощущаете большую близость с одним ребенком, никогда не сравнивайте их вслух. Хотя бы потому, что это бессмысленно.

Ребенок с "идеальным" характером будет формировать нездоровую самооценку, а "хулиган" вести себя плохо "назло". Если вы хотите сравнивать, то делайте это между разными формами поведения одного ребенка – сегодня ты такой, а вчера был другим. Может что-то произошло за это время?

Ты скоро меня с ума сведешь!

Или – "я от тебя устала", "хватить мучить мать" и т.п. Ребенок своим поведением всегда пытается привлечь внимание родителей, вызвать их восхищение. Если в ответ он слышит эти фразы, это запутывает его, он не понимает, что именно сделал не так. Делайте акцент не на себе, а на конкретных действиях ребенка: "когда по комнате разбросаны игрушки, я начинаю сердиться".

Из тебя ничего не выйдет

Дети, научившиеся читать в три года, в средней школе читают не лучше тех, кто не читал до 7 лет. Помните об этом, когда пытаетесь сделать из своего ребенка "вундеркинда". За этой фразой часто стоит собственный страх родителей – "из меня не выйдет хорошего родителя". На самом деле, это одна из самых страшных фраз, которую можно сказать ребенку.

Даже произнесенная единожды, она способна лишить уверенности и создать проблемы с самооценкой на всю жизнь.