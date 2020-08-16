Готов ли Ваш малыш к школе: главные признаки

Многих родителей волнует этот вопрос, но они не знают, как на него ответить. Ведь часто так бывает, что несмотря на физическую или интеллектуальную готовность к школе, ребенок часто срывается, нервничает, плачет. Это признаки неготовности.

Часто мы не обращаем на это внимание, думая что новый коллектив, новое учебное заведение заинтересуют ребенка впоследствии, и он проявит свою готовность в будущем. Но это неправильный подход, потому что он вреден психологически для малыша.

Определить готовность ребенка к школе можно несколькими способами:

1. Задайте ребенку прямой вопрос: хочет ли он пойти в школу. И по тому как он ответит, можно судить насколько глубока его мотивация. Некоторые отвечают, что им нравится школьная форма, ручки, карандаши, рюкзаки от ВиВат. Это значит, что ребенок ориентирован на внешний престиж. Некоторые говорят, что они хотели бы получать знания. Это самая глубокая мотивация, но редко встречается у детей. Большинство хотят в школу, потому что все ее посещают, а некоторые просто хотят порадовать родителей.

2. Проведите тест Керна-Ерасика, который составлен таким образом, что поможет определить пробелы, требующие заполнения, и даст оценку готовности к школе.

3. Понаблюдайте за эмоциями вашего ребенка в процессе работы. Посмотрите, как он реагирует на то, когда у него все получается и на неудачи. Важнее всего реакция на неудачу – будет ли ребенок плакать, топать ногами, кричать или попробует сделать еще раз, но так чтобы получилось?

4. Посмотрите, как ведет себя ваш ребенок в коллективе, прислушайтесь к словам педагога, воспитателя. Если ребенок подчиняется правилам, безоговорочно их выполняя, значит, ему легко будет справиться со школьными требованиями.

5. Если ребенок может спокойно сидеть, выполняя конкретное задание, то урок 40 минут не станет для него обременительным. Если же внимание ребенка постоянно переключается, он не сидит на месте, ему нужно двигаться, он не готов воспринимать школьный материал.

6. Посещающий детский садик ребенок, более здоров, чем не посещающий. Это связано с тем, что в садике большой коллектив, и иммунитет благодаря этому развивается в течение трех-четырех лет. Такие дети менее подвержены простудным и другим формам заболеваний, а значит, более готовы к школе.

7. Самым простым способом определения готовности ребенка к школе является проверка его знаний и умений – чтение, письмо, рассказ стихов и сказок по памяти, счет.