Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн
Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
16 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
16 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Готов ли Ваш малыш к школе: главные признаки

Готов ли Ваш малыш к школе: главные признаки
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Многих родителей волнует этот вопрос, но они не знают, как на него ответить. Ведь часто так бывает, что несмотря на физическую или интеллектуальную готовность к школе, ребенок часто срывается, нервничает, плачет. Это признаки неготовности.

Часто мы не обращаем на это внимание, думая что новый коллектив, новое учебное заведение заинтересуют ребенка впоследствии, и он проявит свою готовность в будущем. Но это неправильный подход, потому что он вреден психологически для малыша.

Определить готовность ребенка к школе можно несколькими способами:

1. Задайте ребенку прямой вопрос: хочет ли он пойти в школу. И по тому как он ответит, можно судить насколько глубока его мотивация. Некоторые отвечают, что им нравится школьная форма, ручки, карандаши, рюкзаки от ВиВат. Это значит, что ребенок ориентирован на внешний престиж. Некоторые говорят, что они хотели бы получать знания. Это самая глубокая мотивация, но редко встречается у детей. Большинство хотят в школу, потому что все ее посещают, а некоторые просто хотят порадовать родителей.

2. Проведите тест Керна-Ерасика, который составлен таким образом, что поможет определить пробелы, требующие заполнения, и даст оценку готовности к школе.

Как мотивировать ребенка к учебе: советы родителям

3. Понаблюдайте за эмоциями вашего ребенка в процессе работы. Посмотрите, как он реагирует на то, когда у него все получается и на неудачи. Важнее всего реакция на неудачу – будет ли ребенок плакать, топать ногами, кричать или попробует сделать еще раз, но так чтобы получилось?

4. Посмотрите, как ведет себя ваш ребенок в коллективе, прислушайтесь к словам педагога, воспитателя. Если ребенок подчиняется правилам, безоговорочно их выполняя, значит, ему легко будет справиться со школьными требованиями.

5. Если ребенок может спокойно сидеть, выполняя конкретное задание, то урок 40 минут не станет для него обременительным. Если же внимание ребенка постоянно переключается, он не сидит на месте, ему нужно двигаться, он не готов воспринимать школьный материал.

"Не буду!" Вещи, которые нельзя навязывать ребенку

6. Посещающий детский садик ребенок, более здоров, чем не посещающий. Это связано с тем, что в садике большой коллектив, и иммунитет благодаря этому развивается в течение трех-четырех лет. Такие дети менее подвержены простудным и другим формам заболеваний, а значит, более готовы к школе.

7. Самым простым способом определения готовности ребенка к школе является проверка его знаний и умений – чтение, письмо, рассказ стихов и сказок по памяти, счет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Школа, Родители.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно
02 В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси
03 "Напряженная ситуация на западной границе": Лукашенко направил десантников в Гродно
04 "Точка невозврата" пройдена: льды Гренландии продолжат таять и это угроза для 40% населения США
05 СМИ: окружение Лукашенко готовит побег в Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Украине: количество случаев заражения перевалило за 91 тыс
В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 91 тыс
У Трампа в США скончался младший брат
У Трампа в США скончался младший брат
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь