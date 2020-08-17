Детское ожирение: причины и способы решения проблемы

Лишний вес — важная проблема современного общества, касающаяся как взрослого населения, так и детей. Что делать, если у Вашего ребенка есть лишний вес — читайте далее.

Доступные сладости и прочие калорийный продукты, например, чипсы, которыми изобилуют супермаркеты, и часы, проведенные у телевизора или компьютера, приводят к плачевному результату: все большее количество детей страдает избыточным весом.

Согласно международной классификации болезней, ожирение является заболеванием, которое в большинстве случаев возникает из-за избыточного количества калорий в рационе человека. Сравнительно редко причиной лишнего веса становятся эндокринные нарушения. Ученые отмечают, что если в предыдущие десятилетия ожирение появлялось обычно к 30-40 годам, то в последнее время это заболевание "помолодело", и мы нередко встречаем 10-12-летних детей, уже страдающих этим недугом. Не секрет, что ожирение влечет за собой многие другие проблемы со здоровьем — сахарный диабет 2-го типа, гипертонию, инфаркт и инсульт. Более раннее начало ожирения означает возможность получить эти заболевания уже в 35-40-летнем возрасте.

В чем причина лишнего веса?

Большинство детей с избыточным весом едят больше, чем их ровесники. Привычка постоянно жевать может быть следствием неосознаваемой тревоги, низкой самооценки или нехватки тепла со стороны близких людей. Также ребенок может много есть, слушаясь маму или бабушку, которые считают, что нужно "хорошо кушать" или стремится съедать большие порции, чтобы казаться взрослым. Нередко дети едят просто от скуки, не зная чем заполнить свой досуг или от чувства одиночества, не умея заводить отношения со сверстниками. Нередко взрослые сами поощряют переедания, давая ребенку лакомство вместо того, чтобы пообщаться с ним.

Склонность к полноте может быть наследственной. Если один из родителей имеет избыточный вес, то вероятность этой проблемы у ребенка также повышается. По статистике у половины полных детей один из родителей имеет лишний вес. Склонность к полноте определяется особенностями обмена веществ, предающихся по наследству, реальный же вес будет определяться совокупностью факторов, включающих в себя также образ жизни и привычки питания.

Как справиться с проблемой?

Прежде всего нужно установить, что влияет на полноту ребенка в первую очередь. Для этого необходимо посетить эндокринолога, который проверит, нет ли у ребенка заболеваний, которые могут проявляться в виде избыточного веса. Кроме того врач поможет подобрать оптимальный для данного возраста тип питания. Но важно помнить, что не следует жестко исключать из рациона ребенка любимые продукты, так как это может иметь обратный эффект. Оставшись без контроля, он может начать поглощать запрещенную пищу в неограниченных количествах. Имеет смысл лишь сократить количество лакомств до разумных пределов. Также желательно, чтобы привычки в питании всей семьи были скорректированы в более здоровую сторону. Желательно исключить из ежедневного рациона продукты, содержащие "пустые" калории: пирожные, торты, белый хлеб, а также продукты, содержащие большое количество жиров: чипсы, некоторые виды колбас, жареные блюда.

Здоровый рацион питания обязательно должен дополняться увеличением физических нагрузок: подвижными играми, спортом, прогулками на свежем воздухе. Хорошо, если в спортивных мероприятиях также будут участвовать родители.