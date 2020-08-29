Скачать
Суббота, 29.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Повышение минималки: закон получил подпись президента
Повышение минималки: закон получил подпись президента
Осенний призыв: Генштаб планирует сократить число срочников
Осенний призыв: Генштаб планирует сократить число срочников
Ведущий полузащитник покинул Интер
Ведущий полузащитник покинул Интер
Черная пантера: Белла Хадид покорила фанов (Фото)
Черная пантера: Белла Хадид покорила фанов (Фото)

Вспышки агрессии: назван самый опасный возраст ребенка

Вспышки агрессии: назван самый опасный возраст ребенка
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Психологи рассказали, что дети в 4 года – самые агрессивные.

Психологи из Университета Монреаля осуществили исследование, показавшее, что отнюдь не подростки, а дети в 4 года - самые агрессивные. В пользу данного вывода говорят результаты наблюдений за более чем 2,2 тысячами детей – мальчиками и девочками возрастом от 18 месяцев до 13 лет, а также опросов их матерей и учителей.

Ученые выяснили, какие этапы развития проходит детская агрессия. Согласно их заключению, проявления физической агрессии свойственны, в основном, раннему этапу жизни - в среднем и подростковом возрасте такие явления нельзя считать типичными, они проявляются скорее как аномалия.

"Физическая агрессия у детей появляется в первые два года жизни и достигает пика между двумя и четырьмя годами. Чаще всего максимальные проявления агрессии наблюдаются в возрасте 3,5-4 лет, после чего начинает стихать", - констатировали научные специалисты.

Проанализировав сведения, полученные в ходе наблюдений, ученые сообщили: только небольшое количество детей отличается повышенной склонностью к проявлению физической агрессии в среднем и подростковом возрасте. Агрессивность у взрослеющих детей эксперты связывают с такими факторами, как явления физического насилия в семье, злоупотребление алкоголем и наркотиками, проблемы с социальной коммуникацией.

"Рост агрессии у детей в значительной мере был связан с образованием родителей, уровнем семейного дохода, наличием депрессии у отца или матери, количеством братьев и сестер на момент рождения ребенка, а также с антиобщественным поведением отца в подростковые годы", - сообщили исследователи.

Любопытно, что самые сильные вспышки физической агрессии у детей в возрасте до 4 лет, как установили ученые, свойственны девочкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Родители, Психология, Агрессия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать
02 29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Какие продукты нельзя кушать мужчинам
04 Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки
05 Украинский футболист рассказал, как у него в Шахтере отобрали медаль Кубка УЕФА и отдали бразильцу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Минске: силовики задерживают журналистов (Видео)
Протесты в Минске: силовики задерживают журналистов (Видео)
День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности
День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности
50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)
50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)
Умер 43-летний актер Чедвик Боузман: реакция звезд киновселенной Marvel (Фото)
Умер 43-летний актер Чедвик Боузман: реакция звезд киновселенной Marvel (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь