Вспышки агрессии: назван самый опасный возраст ребенка

Психологи рассказали, что дети в 4 года – самые агрессивные.

Психологи из Университета Монреаля осуществили исследование, показавшее, что отнюдь не подростки, а дети в 4 года - самые агрессивные. В пользу данного вывода говорят результаты наблюдений за более чем 2,2 тысячами детей – мальчиками и девочками возрастом от 18 месяцев до 13 лет, а также опросов их матерей и учителей.

Ученые выяснили, какие этапы развития проходит детская агрессия. Согласно их заключению, проявления физической агрессии свойственны, в основном, раннему этапу жизни - в среднем и подростковом возрасте такие явления нельзя считать типичными, они проявляются скорее как аномалия.

"Физическая агрессия у детей появляется в первые два года жизни и достигает пика между двумя и четырьмя годами. Чаще всего максимальные проявления агрессии наблюдаются в возрасте 3,5-4 лет, после чего начинает стихать", - констатировали научные специалисты.

Проанализировав сведения, полученные в ходе наблюдений, ученые сообщили: только небольшое количество детей отличается повышенной склонностью к проявлению физической агрессии в среднем и подростковом возрасте. Агрессивность у взрослеющих детей эксперты связывают с такими факторами, как явления физического насилия в семье, злоупотребление алкоголем и наркотиками, проблемы с социальной коммуникацией.

"Рост агрессии у детей в значительной мере был связан с образованием родителей, уровнем семейного дохода, наличием депрессии у отца или матери, количеством братьев и сестер на момент рождения ребенка, а также с антиобщественным поведением отца в подростковые годы", - сообщили исследователи.

Любопытно, что самые сильные вспышки физической агрессии у детей в возрасте до 4 лет, как установили ученые, свойственны девочкам.