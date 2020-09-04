Второй ребенок в семье: как не навредить старшему малышу

Ожидание второго ребенка – счастливое время для всей семьи, однако не стоит забывать о том, что для первенца появление сестры или брата может стать стрессом.

Подобные перемены слишком существенные, чтобы пройти незаметно для малыша, который привык быть для родителей единственным. В этой ситуации важно не допустить перекосов, распределяя между детьми внимание и заботу.

Разговоры о главном

Независимо от возраста ребенка, с ним нужно спокойно обсуждать все изменения, которые происходят в семье. Погружаться в физиологические подробности не стоит, но изолировать от процесса маминой беременности малыша нельзя. Первое обсуждение будет уместно тогда, когда существование будущего братика или сестры можно наглядно продемонстрировать: например, дать почувствовать толчки в животе, показать, что маленький человек уже растет и скоро появится на свет. Полезным опытом станет возвращение в детство первенца, просмотр первых фотографий, рассказы о первых шагах и словах. Малыш может участвовать в подготовке к рождению, обустройстве детской комнаты. После появления младенца, между детьми должен установиться контакт, поэтому нельзя отстранять старшего ребенка.

Именно от родителей зависит, какие отношения сложатся у детей. Прежде всего, стоит избегать сравнений. Несмотря на близкое родство, это уникальные личности с индивидуальными чертами характера. К тому же, все дети развиваются по-разному, а при небольшой разнице в возрасте может возникнуть конкуренция.

Лучшее время для второго

Считается, что оптимальная разница между детьми составляет три года. Старший ребенок уже более самостоятелен и не нуждается в постоянном внимании мамы. У детей-погодок тоже есть свои преимущества – они растут в тесной связке, постоянно общаясь друг с другом, что формирует особенную близость в их отношениях.

Если же второй ребенок появляется, когда старшему около двух лет, он может чувствовать себя покинутым и брошенным. В этом возрасте дети еще очень зависимы от родительской опеки, всегда стремятся к обществу мамы и претендуют на полную и безоговорочную любовь. После трех лет у малышей появляются другие интересы, круг общения в детском саду и в целом больше стремления к самостоятельности.

Все новорожденные требуют повышенного внимания, да и сами родители проявляют повышенную заботу о новом члене семьи. Но, несмотря на множество забот, обязательно следует выделить время, посвященное только старшему ребенку, чтобы он почувствовал, что близкие его не забывают и любят по-прежнему. Это может быть какая-то традиция, которая касается только его и родителей, без участия младенца: например, сказка на ночь, просмотр видеофильмов или любимых мультиков, прогулка на выходных.

Чем больше детей в семье, тем больше у родителей возможностей создать по-настоящему крепкие узы, научить братьев и сестер взаимовыручке, важности семейных ценностей. Главное, чтобы каждый ребенок чувствовал свою важность и незаменимость.