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Приучаем малыша к чистоте: лучшие советы

Приучаем малыша к чистоте: лучшие советы
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Как сформировать в ребенке желание ухаживать за собой, убирать в своей комнате? Очень легко!

Родителям нужно понимать, что у малыша нет природного навыка поддерживать чистоту и ухаживать за собой – этому необходимо учить.

Мытье рук как игра

Для некоторых родителей объяснить ребенку значимость встречи с мылом достаточно сложно. Однако не стоит отчаиваться: можно, например, устроить соревнование – спеть веселую песню, при этом выиграет состязание тот, кто вымоет руки до конца первого куплета.

Дайте почувствовать разницу

Если спросить у ребенка, нравится ли ему, когда по комнате разбросаны игрушки, он вряд ли поймет, в чем подвох, и оценит домашнюю обстановку по высшему разряду. Это происходит потому, что ребенок не понимает разницы между порядком и хаосом. В этот раз уберите все сами, а затем предложите сравнить «было» и «стало».

Сочиняйте сказки

Многие дети неохотно идут чистить зубы. В этом случае можно придумать сказку о волшебной стране, в которой у всех жителей грязные зубы, а спасти их может только зубная паста – дело пойдет веселее.

Поощрение

Дети обожают, когда их хвалят, но не все любят наводить порядок в своей комнате или на рабочем месте. В качестве поощрения за такую работу может быть словесная похвала, сладость или, например, просмотр любимого мультфильма. Рано или поздно малыш поймет: убирать в комнате необходимо и очень приятно.

Вовлекайте ребенка в процесс

Когда ваш ребенок станет подростком, то такой метод вряд ли уже сработает. Однако малыши всегда стремятся подражать взрослым, например, в поступках, манере говорить. Учитывая этот факт, не стоит препятствовать интересу малыша участвовать в домашних делах. Наоборот, совместная деятельность не только учит ребенка правилам ухода за собой и домом, но и объединяет семью.

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Дети, Воспитание, Родители.

Автор:

Телеграф
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