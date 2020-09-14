Чем позитивнее отношение матери к беременности, тем здоровее малыш

Группа исследователей из Берлинской клиники Шарите показала, что психологическое благополучие матери во время беременности положительно влияет на новорожденных.

В частности, увеличивается длина теломер, что снижает скорость старение клеток. Результаты исследования были представлены в American Journal of Psychiatry.

Ранее ученые в основном фокусировали исследования на негативных последствиях стресса, избыточном весе и плохом питании.

Исследователи под руководством профессора доктора Сони Энтрингер из Института медицинской психологии Шарите показали, что способность матери справляться со стрессом во время беременности – ее «психологическая стойкость» - связана с длиной теломер. Чем позитивнее отношение матери к беременности, тем длиннее теломеры ребенка.

"Положительные характеристики матери, с психологической точки зрения, заложены биологически и оказывают защитное действие на плод", - отмечает профессор Энтрингер.