Ребенок отравился: доктор Комаровский рассказал, что делать

Новогодние праздники тяжелые времена для организма, а особенно детского. Не редкое явление, что в этот период случаются пищевые отравления.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, почему они возникают и что стоит при пищевых отравлениях.

Первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов. В основном, это, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Правила неотложной помощи при пищевых отравлениях:

• если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту;

• ничем ребенка не кормите;

• поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:

температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;



возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков);



в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов;



не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья;



если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки и сладкие напитки;

• дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;

• при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.

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Ранее, «Телеграф» писал, что Евгений Комаровский напомнил родителям, в чем опасность сладких напитков для организма детей.