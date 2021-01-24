Доктор Комаровский рассказал о вреде применения ватных палочек

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм постоянно публикует посты о здоровье детей и взрослых, в которых рассказывает о болезнях, их лечении и дает советы родителям. Особенно полезна эта информация для молодых родителей.

Один из постов он посвятил теме использования ватных палочек при чищении ушек малышам.

Евгений Олегович рассказал, что ежегодно, особенно среди детей, происходит много случаев повреждения структур уха из-за использования ватных палочек для удаления скопившейся в ухе серы. В основном, такие неприятности случаются при самостоятельном использовании палочек детьми в возрасте до 8 лет. Такие "неприятности” могут закончится повреждением барабанной перепонки, и даже длительным нарушением функции внутреннего уха.

Комаровский напоминает, что ушные каналы самоочищаются и использование ваты для их прочистки не только проталкивает серу глубже, но и чревато различными повреждениями - от слабых до серьёзных. Специальная чистка ушей детям не требуется. Из эстетических соображений достаточно аккуратно смахнуть серу из видимой части ушного прохода.

Для поддержания гигиены в ушах достаточно всего один-два раза в неделю, принимая ванну промывать уши мыльным мизинцем. При этом не следует засовывать палец глубоко, достаточно просто сделать пару вращательных движений.

Если у вас есть подозрение на образование у ребёнка серной пробки в ухе не нужно предпринимать самостоятельные действия следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее, “Телеграф” писал, что доктор Комаровский рассказал, что нужно знать о динамике роста и веса у детей до года.