Никакого сахара: доктор Комаровский назвал напитки, которые категорически нельзя детям первого года жизни

Евгений Олегович Комаровский - настоящее сокровище для мамочек, особенно новоиспеченных. Доктор постоянно делится различными советами, которые помогают родителям в воспитании их деток. Как лечить, как не заболеть, что можно, а что нельзя - ответы на подобные вопросы можно с легкостью найти на его официальном сайте и на страничках в соцсетях.

На своей странице в Инстаграме Евгений Олегович посвятил один из своих постов теме первого прикорма детей в первый год жизни. А точнее он рассказал, какие напитки можно и нельзя давать малышам.

"Основным, самым безопасным и самым полезным напитком для ребенка признана чистая некипяченая негазированная минеральная вода нейтрального вкуса" - пишет Комаровский.

Доктор понимает, что не давать ничего кроме воды - это психологически трудно, поэтому Евгений Олегович написал несколько советов, которые помогу родителям сузить диапазон экспериментов.

При болезнях или в экстремально жарких погодных условиях - самым здоровым напитком будет средство для пероральной регидратации.

До шести месяцев категорически ничего нельзя, кроме водички.

Любой напиток, где есть добавочный сахар - нельзя.

Относительно безопасные вариант здорового напитка - отвар из сухофруктов. Но, никакого сахара!

Чай, кофе, какао, разнообразные варианты растительного сладкого и не сладкого молока - это напитки не несущие никакой пользы для ребенка первого года жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский напомнил родителям, что кашель - это не болезнь, а всего лишь симптом. Доктор рассказал, почему важно определить болезнь, которая привела к кашлю, и как это сделать.