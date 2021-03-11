Йодные сеточки детям — нельзя: доктор Комаровский развеял популярный миф о применении йода

Евгений Комаровский - популярный украинский врач, к мнению которого прислушивается вся страна. К нему за советами обращаются “от мала до велика” - от мамочек с маленькими детьми из разряда “а где, а как, а почему”, до просто взрослых, которые интересуются своими “болячками”.

На своей странице в Инстаграм и своем официальном сайте Евгений Олегович старается отвечать на все интересующие его читателей вопросы, а также и сам поднимает важные темы в лечении и профилактике заболеваний деток, особенно уделяя внимание каки-то устаревшим методикам и мифам от бабушек.

Одной из такой тем стала "методика" использования 5% спиртового раствора йода в качестве антисептического средства.

Доктор Комаровский отмечает, что в его применении нет ничего плохого: раствор йода вполне целесообразно применить для обработки краев раны (но не раневой поверхности!), небольших порезов, уколов, но есть одно но. Целесообразность применения йода не распространяется на детей в возрасте до 1 года.

Евгений Олегович рассказал, что 5 % раствор йода часто вызывает раздражение кожи у малыша. И чем ребенок младше, тем риск возникновения раздражения выше. Именно поэтому детям первого года жизни использовать йод ни в каком виде нельзя, детям постарше (1–5 лет) — нежелательно, а если применять, то разводить 1:1 спиртом или водкой.

Такой же запрет распространяется и на популярный народный способ рисования, известный под названием “йодные сеточки”. ⠀

"Йодные сеточки детям — нельзя. Категорически" - подчеркивает Комаровский.

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Также Доктор Комаровский отвечает на интересующие вопросы родителей: