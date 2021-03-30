Ребенок должен быть постоянно в активности: Марина Боржемская рассказала, как справиться с детским ожирением

В мире, который так и "напичкан" различным фаст-фудом, чипсами и прочей "быстрой едой", очень сложно оставаться стройным, а иногда и здоровым. Проблема ожирения постепенно выходит на "передний" план. И хотя достаточно многие уже перешли на правильное питание, все же проблема остается.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская решила обсудить со своими подписчиками эту тему, только в другом ключе. На своей странице в Инстаграме Марина опубликовала пост, который посвятила детскому ожирению. Ведь очень часто все взрослые "проблемы" берут свои корни именно с раннего возраста.

Как определить лишний вес у детей?

В детстве родители очень часто заставляют детей есть, а если говорить о бабушках, то там ты не встанешь со стола пока на нем будет еда. Однако милые пухленькие щечки могут стать проблемой лишнего веса в будущем.

Марина Боржемская отмечает, что самыми опасными являются первые два года жизни ребенка. Если в это время у него была значительная прибавка в весе, в организме закладываются неправильные метаболические программы. Значит, что уже в подростковом возрасте он снова может столкнуться с проблемой лишнего веса. Как правило, лишний вес у детей начинает появляться к 5-6 годам и наиболее активно проявляется в 12-13 лет.

Основное правило правильного питания - не запрещать вредные продукты, а употреблять их в меру. От съеденного раз или два в месяц бургера вреда не будет. Главное, чтобы это не стало повседневной едой.

Также, тренер добавляет, что для формирования любой привычки требуется 2-3 недели. Но когда речь идет о детях, то, чтобы им помочь, привычки нужно менять всей семьей.

Помните, что лишний вес - один из факторов возникновения проблем сердечно-сосудистой системы. Также от лишних килограммов страдает и детская печень, повышается уровень сахара в крови, что может привести к сахарному диабету.

Чтобы таких проблем не было, ребенку нужно предложить заняться спортом: танцы, футбол, теннис, плаванье - выбрать то, что ему будет ближе по душе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала взрослым "худеющим", как правильно наладить питание и поддерживать тело в тонусе. Тренер поделилась советами, которые помогут сделать процесс избавления от лишних килограммов эффективнее.