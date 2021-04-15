Стоит ли принимать антибиотики с другими лекарствами детям: Комаровский развенчал мифы

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского", который недавно рассказал о профилактике укусов клещей, развеял распространенные заблуждения, касающиеся того, что назначение антибиотиков чрезвычайно рискованно для детского организма, поэтому, чтобы уменьшить грозящие опасности, следует принимать дополнительные лекарства. Лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень, кишечник и т. д. и т. п.

Комаровский напомнил у себя в Инстаграме, что в подавляющем большинстве случаев антибиотики - это самостоятельные и самодостаточные лекарства. Все антибиотики, используемые в амбулаторной практике (т. е. при лечении в домашних условиях) у детей первого года жизни, относятся к нетоксичным препаратам с минимумом побочных эффектов. Их применение не требует дополнительного приема других лекарств.

Лекарства, которые не нужно принимать вместе с антибиотиками:

"Для иммунитета" - антибиотики не обладают угнетающим действием на иммунную систему.

- антибиотики не обладают угнетающим действием на иммунную систему. Противогрибковые препараты . Нет никаких доказательств того, что противогрибковые препараты оказывают профилактическое действие и уменьшают вероятность грибковой инфекции, пишет Комаровский.

. Нет никаких доказательств того, что противогрибковые препараты оказывают профилактическое действие и уменьшают вероятность грибковой инфекции, пишет Комаровский. "Для кишечника" . Связанное с антибиотиками угнетение полезных кишечных микробов, выраженное настолько, что это требует лечения, - явление достаточно редкое. Диета в сочетании с прекращением приема антибиотика - вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро.

. Связанное с антибиотиками угнетение полезных кишечных микробов, выраженное настолько, что это требует лечения, - явление достаточно редкое. Диета в сочетании с прекращением приема антибиотика - вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро. Противоаллергические средства. Если этот антибиотик вызывает аллергическую реакцию, его следует немедленно отменить и назначить другой препарат. Все, чем может помочь противоаллергический препарат, - отодвинуть сроки появления симптомов и позволить ребенку принять несколько лишних доз ненужного лекарства.

Напомним, что ранее Евгений Комаровский навел несколько советов, которые уберегут от покупки лекарств-обманок.