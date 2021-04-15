Стоит ли принимать антибиотики с другими лекарствами детям: Комаровский развенчал мифы

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского", который недавно рассказал о профилактике укусов клещей, развеял распространенные заблуждения, касающиеся того, что назначение антибиотиков чрезвычайно рискованно для детского организма, поэтому, чтобы уменьшить грозящие опасности, следует принимать дополнительные лекарства. Лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень, кишечник и т. д. и т. п.
Комаровский напомнил у себя в Инстаграме, что в подавляющем большинстве случаев антибиотики - это самостоятельные и самодостаточные лекарства. Все антибиотики, используемые в амбулаторной практике (т. е. при лечении в домашних условиях) у детей первого года жизни, относятся к нетоксичным препаратам с минимумом побочных эффектов. Их применение не требует дополнительного приема других лекарств.
Лекарства, которые не нужно принимать вместе с антибиотиками:
Напомним, что ранее Евгений Комаровский навел несколько советов, которые уберегут от покупки лекарств-обманок.