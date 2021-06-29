"Отдыхательные принципы": доктор Комаровский назвал 4 главных правила детского отпуска

Лето - время отпусков и отдыха. Многие родители стараются создать для своего ребенка все условия, чтобы он в полной мере восстановился после учебного года. Только способы у каждого разные.

Самый известный педиатр Украины доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграме рассказал, на что на самом деле нужно обратить внимание, отправляясь на отдых с ребенком.

Топ-4 главных "отдыхательных" принципа от Комаровского:

Нужно дать отдых мозгам — перестать учиться, сменить обстановку.

Максимально возможная двигательная активность. Ребенок должен гулять, бегать, прыгать, купаться.

Кормить ребенка стоит только по аппетиту.

И обязательно детям нужен свежий воздух.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как определить тепловой/солнечный удар.