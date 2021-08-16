Два человека погибли от удара током в водоеме отельного комплекса на Черниговщине: все детали

Медики не смогли спасти парней

Ужасная трагедия произошла в воскресный день, 15 августа, в Черниговской области. Там на территории туристично-отельного комплекса "Бреч" (в 10 км от села Корюковка, в 100 км от областного центра), куда любят приезжать на отдых компании и семьи, случилось непоправимое – в считаные минуты один за другим в озере погибли двое молодых людей. Утонули, как свидетельствуют очевидцы, на мелководье. А причиной этого, предполагается, стало поражение током.

"Движения тела – как при ударе током"

На отдых в "Бреч" дружные сотрудники черниговской IT-компании "СендПульс" приезжали не однажды – весело проводили время, в конкурсах демонстрировали свои таланты. В этот раз на уикенд многие приехали с семьями, всего – более 100 человек. Среди них с близкими были и жители Чернигова — 25-летний Владислав Каснер и 29-летний Евгений Иванов.

Владислав Каснер

Евгений Иванов

Все произошло около 11 часов утра. В специально оборудованном для купания месте кто-то плавал на сап-борде, кто-то – просто так.

-Я находился в семи-восьми метрах и видел все, — рассказал "Суспільному" один из очевидцев, Евгений Кириенко. — Мы с коллегой плавали на сапах. Обратил внимание, что вдоль берега плавал мой коллега Владислав. Вдруг он издал характерный крик, как будто конвульсивный. Движения его тела были похожи, как будто ударило током, но я этого сначала не понял.

И он пошел на дно, его уже не было видно из воды. Никакой борьбы, попыток выплыть у него не было. Коллега Евгений бросился к нему. Ступив в этот, условно говоря, круг, где был поражен Владислав, он с такими же симптомами пошел на дно. Также был вскрик, и он пошел ко дну сразу же. Никаких попыток выплыть или иных движений. Он упал.

Я проплыл (на сапе) в их сторону, понял, что это — ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды".

По словам очевидца, к месту происшествия подбежал охранник отельного комплекса и попытался, сидя на сапе, достать тело утонувшего, но также почувствовал, что бьет током, выбрался из опасной зоны сам и не позволял заходить в воду другим.

Медикам "скорой" спасти мужчин не удалось

Сайт "Сусіди.City" сообщает, что медики Корюковского центра медицины и катастроф приехали на вызов сотрудницы комплекса буквально через 10 минут двумя бригадами. Первыми пытались реанимировать Евгения, которого уже достали из воды. Не удалось. Через несколько минут достали и бездыханного Владислава. Но его организм на реанимационные действия уже не откликался…

Чуть позже прибыла полиция.

"На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и руководство Корюковского районного отдела полиции. Полицейские установили, что двое черниговцев (1992 и 1996 годов рождения) во время отдыха на территории комплекса зашли в озеро и погибли. По словам очевидцев, мужчин поразило током.

Сейчас полиция ожидает результатов экспертных исследований для установления причин и обстоятельств гибели людей, — сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области. — По данному факту открыто производство по части 2 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство двух лиц, совершенное по неосторожности), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование".

Откуда в озере мог оказаться электрический ток? Дело в том, что из озера вела откачивающая труба к электропомпе – вода из озера шла на искусственный водопад. Вероятнее всего, электрооборудование оказалось неисправным. "При обследовании насосной станции оказалось, что там рубильник, питающий насос, он включен был постоянно. А в комплексе не нашлось дежурного электрика, который бы мог вовремя выключить напряжение", — сообщает "Суспільне".

Администрация комплекса от комментариев журналистам отказывается.

Владислав женился всего две недели назад

В Фейсбуке на странице компании "СендПульс Чернигов" — сообщение о трагедии с фотографиями замечательных, талантливых молодых людей, чья жизнь прервалась так нелепо.

"Нет тех слов, чтобы передать нашу боль.

За считанные мгновения вчера, в туристическом комплексе «Бреч», мы потеряли двух наших коллег и друзей: Влада Каснера и Женю Иванова.

В 11 часов дня, в метре от берега озера, на мелководье, Владу стало плохо и он за секунду ушел под воду, Женя побежал его спасать и тоже потерял сознание в том же месте рядом с ним… Мы до сих пор не можем поверить, что это не страшный сон, что это все наяву.

Нас было много. Мы видели это своими глазами и не могли помочь. Все до последнего верили, что ребята придут в себя и вместе со скорой помощью пытались вернуть их к жизни… Но не смогли уберечь. Спасали и не спасли.

R.I.P. Влад и Женя, вы навсегда в наших сердцах. Эту боль не заглушить ничем.

Вечная память. Невосполнимая утрата".

Под этим постом, как и на странице Влада Каснера, десятки комментариев.

"Как можно было не проверить безопасность озера перед приездом компании в количестве больше 100 человек, каааак? И, на секундочку, это не просто декоративное озеро, я так понимаю, людям выдавали сапы. Жертв могло быть больше. Эта трагедия от халатности руководста комплекса отдыха и они должны ответить!".

"Молодые, красивые, одаренные им бы жить да жить. Но, судьба или несчастный случай распорядился по своему. Ребят очень жаль. Просьба к автору поста — не оставляйте все на самотек, пожалуйста, ради памяти этих ребят подключайтесь к установлению причин их гибели. Во избежание подобных случаев".

"В вечной погоне за прибылью администрация допустила недопустимое!".

"Сочувствую семьям, близким. Ужасная трагедия. Женю знала лично – работали вместе:добрый, умний, профессионал своего дела. Не могу поверить".

"Я не буду писать о том, что это все нельзя так оставить и как мне жаль, потому что это реально шок… Ребята погибли из-за того, что какой-то идиот не соблюдал правила техники безопасности. Влад Каснер, светлая память, я не могу в это все поверить и очень хотелось бы, чтобы ты завтра написал и рассказал какую-то умопомрачительную историю о том, что ты инсценировал свою смерть и уехал в Италию растить виноград…".

"Я даже не знаю как прокомментировать, в отельном комплексе в воде убило током двух людей! Влад Каснер, это просто невосполнимая потеря для академии "СендПульс", а он еще и только женился! С Женей, к сожалению, я лично не успел познакомиться. Вечная память и лучших мест вам в раю! Мои соболезнования близким и коллегам погибших, скорбим с вами. Brech загородный ЭКОкомплекс, вы лишили мир хороших людей!".

Действительно, Владислав Каснер женился только 27 июля. Ему с избранницей Екатериной все желали любви и счастья на долгие годы, долгих счастливых совместных лет жизни. А теперь молодой вдове те же люди выражают соболезнования.

Причины выяснят. Кто-то понесет наказание. А вот ребят уже не вернуть…