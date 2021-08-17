Голая пустыня вместо леса: блогер показал жуткие кадры с места нелегальной добычи янтаря в Ровенской области

Густой лес превратился в пустыню без намеков на растительность

В Ровенской области после незаконной добычи янтаря густые леса превратились в настоящие пустыни, где нет ни одного намека на растительность. При этом нелегальную деятельность злоумышленники не прекращают.

Об этом во вторник, 17 августа, заявил журналист и блогер Денис Казанский, опубликовав соответствующее видео в Youtube.

По его словам, на кадрах — лес в Сарненском районе, который уже несколько лет как превратился в настоящую пустыню. Блогер утверждает, что все это — последствия добычи янтаря.

"Именно так выглядят последствия незаконной добычи янтаря, потому что после того как уничтожается растительность, истребляются дерева, после того, как весь янтарь выкапывают, остается такая пустыня, на которой уже больше ничего не растет. И если здесь не посадить лес, то его здесь уже не будет десятки лет", — заявил Казанский.

Казанский отметил, что еще десять лет назад на месте нынешней пустыни был густой лес. Копать янтарь в этом месте закончили два года назад, а с тех пор на местности не выросла даже трава.

Блогер говорит, что о урочище Гальбин неоднократно снимали репортажи, однако это никак не повлияло на прекращение незаконной деятельности. По его словам, добычу янтаря теперь проводят ночью, но самое главное при этом, что никто не думает восстанавливать здесь лес.

Пустыни уже создают немало проблем — при сильных порывах ветра превращают в песчаные бури, которые засыпают поля. Кроме того, в этих местах стоит сильная жара, которая влияет и на климат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация с янтарем в Ровенской очень сложная. Здесь неоднократно задерживали воров особо крупных партий, которые оценивались в миллионы долларов США.