Укр

Вслед за флагштоком в Херсоне покосился его "коллега" из Ужгорода

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
159
Вслед за флагштоком в Херсоне покосился его "коллега" из Ужгорода Новость обновлена 20 августа 2021, 15:57
Флагшток в Ужгороде

Этот флагшток обошелся городу в 6,3 миллиона гривен

Подготовка регионов ко Дню Независимости Украины находится в активной фазе, однако далеко не все идет так гладко, как хотелось бы местным администрациям. Так, после жуткого падения флагштока в Херсоне, в сети сообщили, что в Ужгороде покосился недавно установленный 30-метровый флагшток.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает местное издание Depo.Закарпаття.

Известно, что 30-метровый флагшток установили в Ужгороде на площади Хмельницкого несколько дней назад. А уже сегодня очевидцы поделились в сети фотографиями, где четко видно, что конструкция начала коситься.

Вот как сейчас выглядит флагшток в Ужгороде:

Покосившийся 30-метровый флагшток в Ужгороде
Покосившийся 30-метровый флагшток в Ужгороде

Известно, что 13 августа на этом флагштоке должны торжественно поднять Государственный флаг, что предусмотрено в программе празднования Дня Независимости на Закарпатье.

В соцсетях люди волнуются, не рухнет ли эта покосившаяся конструкция на многолюдной площади, как это произошло в Херсоне.

Стоит отметить, что по данным из открытых источников, установление флагштока в Ужгороде обошлось местной власти в 6,3 миллиона гривен. Их взяли из городского и областного бюджетов.

Как сообщал "Телеграф", в Херсоне наибольший флагшток в регионе раздавил припаркованный рядом автомобиль "Lexus" местного чиновника Виталия Караваева. По странному стечению обстоятельств, Караваев отвечал за установку этой 73-метровой конструкции.

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан