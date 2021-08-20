Вслед за флагштоком в Херсоне покосился его "коллега" из Ужгорода

Этот флагшток обошелся городу в 6,3 миллиона гривен

Подготовка регионов ко Дню Независимости Украины находится в активной фазе, однако далеко не все идет так гладко, как хотелось бы местным администрациям. Так, после жуткого падения флагштока в Херсоне, в сети сообщили, что в Ужгороде покосился недавно установленный 30-метровый флагшток.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает местное издание Depo.Закарпаття.

Известно, что 30-метровый флагшток установили в Ужгороде на площади Хмельницкого несколько дней назад. А уже сегодня очевидцы поделились в сети фотографиями, где четко видно, что конструкция начала коситься.

Вот как сейчас выглядит флагшток в Ужгороде:

Покосившийся 30-метровый флагшток в Ужгороде

Известно, что 13 августа на этом флагштоке должны торжественно поднять Государственный флаг, что предусмотрено в программе празднования Дня Независимости на Закарпатье.

В соцсетях люди волнуются, не рухнет ли эта покосившаяся конструкция на многолюдной площади, как это произошло в Херсоне.

Стоит отметить, что по данным из открытых источников, установление флагштока в Ужгороде обошлось местной власти в 6,3 миллиона гривен. Их взяли из городского и областного бюджетов.

Как сообщал "Телеграф", в Херсоне наибольший флагшток в регионе раздавил припаркованный рядом автомобиль "Lexus" местного чиновника Виталия Караваева. По странному стечению обстоятельств, Караваев отвечал за установку этой 73-метровой конструкции.