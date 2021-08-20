Укр

На Тилигульском лимане из-за строительства дамбы массово мрет рыба: экологи бьют тревогу (фото)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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На Тилигульском лимане из-за строительства дамбы массово мрет рыба: экологи бьют тревогу (фото) Новость обновлена 20 августа 2021, 21:38
Мертвая рыба

Причиной гибели животных эколог называет перекрытие шлюзов и строительство дамбы.

На Тилигульском лимане, разделяющем Одесскую и Николаевскую области, массово гибнет рыба.

Об этом сообщил одесский эколог Иван Русев в Фейсбук.

"Вот уже несколько дней на канале Черное море — Тилигульский лиман, идет массовый замор рыбы", — написал он.

По его словам, произошедшее является следствием строительства дамбы через канал и закрытия шлюзов.

"Со слов представителя частной компании Южспецмонтаж Ивана Мунтяну, которая имеет договор с Тилигульским региональным ландшафтным парком, приехал замдиректора этого парка Роман Иванович и сказал закрыть шлюзы", — добавил Русев.

Он также задался вопросами о том, почему закрытие шлюзов произошло не по аргументированному приказу директора парка, кто теперь ответит за погибшую рыбу и куда смотрит экоинспекция.

Как сообщалось ранее, массовая гибель рыбы наблюдалась в Житомире. Тогда после аварии на коллекторе в местную реку Тетерев слили около 7 тысяч кубометров неочищенных отходов.

Кроме того, появилась информация, что в Кременчугском водохранилище зафиксированы случаи заражения рыбы ленточными червями.

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