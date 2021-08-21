Посольство США поздравило украинцев с Днем Независимости песней украинской рок-группы (видео)
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Песню спели на украинском языке.
Американские и украинские сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве по случаю Дня Независимости спели песню "Мой друг" группы Kozak System. Таким образом они поздравили Украину с праздником.
Видео исполнения выложили в Instagram.
Песню исполняли Дэвид Гребенюк, советник по политическим вопросам и группа DUCKANDCOVER посольства Соединенных Штатов в Киеве. В комментарии к видео отметили, что его сняли в честь дружбы между народом Украины и США.
"Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину — ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", — говорится в сообщении.
Мій друг, нам з тобою
знов засвітить сонце
ранньою весною!
Нам з тобою, мій друг
зорі вкажуть шлях
у семи морях!
Отметим, что большинство сотрудников были в вышиванках. Выполнение сопровождали кадры видеоряда с общих военных учений.
Ранее "Телеграф" писал, что в США определились с тем, кто приедет на саммит "Крымская платформа", названы имена. Также важно — визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты расширился на штат Калифорния — встреча с президентом Америки отложилась на сутки.
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