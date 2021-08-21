Посольство США поздравило украинцев с Днем Независимости песней украинской рок-группы (видео)

Песню спели на украинском языке.

Американские и украинские сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве по случаю Дня Независимости спели песню "Мой друг" группы Kozak System. Таким образом они поздравили Украину с праздником.

Видео исполнения выложили в Instagram.

Песню исполняли Дэвид Гребенюк, советник по политическим вопросам и группа DUCKANDCOVER посольства Соединенных Штатов в Киеве. В комментарии к видео отметили, что его сняли в честь дружбы между народом Украины и США.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину — ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", — говорится в сообщении.

Мій друг, нам з тобою знов засвітить сонце ранньою весною! Нам з тобою, мій друг зорі вкажуть шлях у семи морях!

Отметим, что большинство сотрудников были в вышиванках. Выполнение сопровождали кадры видеоряда с общих военных учений.

Ранее "Телеграф" писал, что в США определились с тем, кто приедет на саммит "Крымская платформа", названы имена. Также важно — визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты расширился на штат Калифорния — встреча с президентом Америки отложилась на сутки.