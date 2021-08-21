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В Сумской области разыскивают без вести пропавшего 6-летнего Богдана Хоменко (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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В Сумской области разыскивают без вести пропавшего 6-летнего Богдана Хоменко (фото) Новость обновлена 21 августа 2021, 15:06
В Сумкой области ищут Богдана Хоменко

Ребенок находился с родителями, после чего исчез.

В Сумской области полицейские разыскивают без вести пропавшего 6-летнего Богдана Хоменко.

Как сообщает пресс-служба, мальчик пропал в городе Белополье Сумской области. Ребенок находился с родителями, после чего исчез, в то время, как мать и отец отвлеклись.

Полицейские ведут его поиски и обращаются за помощью к гражданам. Ребенок худощавого телосложения, ростом 110-115 см.

Богдан имеет светлые короткие волосы и серые глаза. Был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белый картуз.

В Сумкой области ищут Богдана Хоменко
В Сумкой области ищут Богдана Хоменко

На поиски мальчика брошен личный состав полиции Белопольщины. Ориентировки с описанием внешности и фотографией Богдана разослано во все территориальные подразделения полиции области. Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными.

Отметим, что за последний месяц это не первый случай розыска пропавших детей. Так, в Карпатах 15 августа потерялся 6-летний мальчик. Лишь через сутки его удалось разыскать.

А 19 августа в лесу на Закарпатье заблудились дети. Их нашли через сутки.

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