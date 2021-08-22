Боевики открыли огонь на Донбассе: погиб военнослужащий ВСУ
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Военные открывали ответный огонь.
В воскресенье, 22 августа, после почти двухдневного "затишья" оккупанты обстреляли позиции ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате чего смертельное ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".
"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.
В штабе ООС сообщают, что противник дважды открывал огонь по украинским защитникам.
Обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы возле Луганского, а возле Марьинки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с нарушением линии разграничения.
Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.
Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в настоящее время сохраняется высокая вероятность начала вторжения со стороны России и вооруженные силы Украины должны быть готовы к наступательной операции.
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