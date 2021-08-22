Боевики открыли огонь на Донбассе: погиб военнослужащий ВСУ

Военные открывали ответный огонь.

В воскресенье, 22 августа, после почти двухдневного "затишья" оккупанты обстреляли позиции ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате чего смертельное ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

В штабе ООС сообщают, что противник дважды открывал огонь по украинским защитникам.

Обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы возле Луганского, а возле Марьинки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с нарушением линии разграничения.

Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в настоящее время сохраняется высокая вероятность начала вторжения со стороны России и вооруженные силы Украины должны быть готовы к наступательной операции.