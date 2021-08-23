В Харькове открыли самый высокий флагшток в Европе: как выглядит мегаконструкция с флагом Украины (видео)

Высота конструкции составляет 102 метра

В Украине сегодня, 23 августа, отмечают День Государственного Флага Украины. По этому случаю в Харькове состоялась церемония поднятия флага на самый высокий в Европе флагшток.

Об этом сообщает местное издание "Харків Times"

Известно, что самый высокий флагшток в Украине расположен на набережной Харькова возле Сергеевской площади. Флаг по нему торжественно подняли в 9:00. На церемонию прибыли представители местной и областной власти, курсанты и жители Харькова.

Почетное право поднятия флага предоставили отцу Героя Небесной Сотни, Героя Украины Евгения Котляра Николаю Котляру и командиру группы курсантов ХНУПС, участнику боевых действий, сержанту Константину Вурсте. Во время поднятия флага военные совершили троекратный залп из оружия.

Известно, что высота флагштока, установленного в Харькове ко Дню Государственного Флага, составляет 102 метра. Он является самым высоким в Украине и Европе. Полотнище флага на этом флагштоке составляет 22,5 м на 15 м.

Вот как выглядит самый высокий флагшток в Украине и Европе:

Напомним, как сообщал "Телеграф", установление флагштоков ко Дню Независимости в разных городах Украины сопровождалось множеством неудач. Сначала в Херсоне упал самый высокий в регионе флагшток, а приземлился он прямиком на припаркованный автомобиль чиновника, отвечавшего за его установку. Позже стало известно, что через несколько дней после установки в Ужгороде покосился 30-метровый флагшток.

Однако и на этом эпопея с флагштоками не закончилась — в Коростене установление флагштока сорвалось из-за найденных костей мамонта. А на Тернопольщине в процессе установки конструкции под флаг испортили замок XVI века.