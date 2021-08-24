Украина понесла потери на Донбассе на День независимости: подробности

Российские боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Во вторник, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате чего ВСУ понесли потери.

Об этом во вторник вечером сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", — говорится в сообщении.

Раненного бойца срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья защитника — удовлетворительное", — добавили в пресс-центре ООС.

Вместе с тем, в информации не уточняется, где именно боевики нанесли удар и какие виды вооружений применили против украинских воинов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщалось, 19 августа утром в результате обстрела боевиков на Донбассе также погиб украинский защитник.