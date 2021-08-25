Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)

Большой герб — один из государственных символов Украины.

Верховная Рада приняла за основу законопроект про Большой государственный герб Украины. За проголосовали 257 нардепов.

Голосование за законопроект

Об этом сообщает электронный портал Верховной Рады.

Большой Государственный герб Украины

Согласно описанию центральным элементом нового символа государства будет малый государственный герб Украины золотого цвета.

Описание Большого Государственного герба

Инициатором законопроекта выступает президент Украины Владимир Зеленский. В пояснительной записке к законодательному предложению отмечено, что "принятие закона будет способствовать установлению в соответствии с требованиями Конституции Украины описания большого Государственного Герба Украины, порядка его использования и правовой защиты".

Отметим, что для принятия законов, касающихся символов государства необходимо не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Ранее большой государственный герб Украины пытались ввести четыре раза — последний конкурс был в 2020 году, правда работа победителя не понравилась гражданам и вызвала волну мемов.