Пол-литра воды за 100 грн: на Говерле открыли "магазинчик"
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Многие не оценили такой подход к использованию наивысшей точки Украины.
На Говерле, куда регулярно поднимаются туристы со всей Украины, предприимчивые местные жители организовали своеобразный "базар".
Об этом в Инстаграме написал паблик news_zp.
Автор поста пишет, что такая стихийная торговля ведется не каждый день и многие люди не довольны ее появлением. По их мнению это приведет к замусориванию территории горы. По мнению сторонников торговли даже высокая цена товара — 100 грн за 0,5 бутылку воды не отменяет удобства.
В комментариях к посту отмечают, что высокая стоимость обусловлена сложностью доставки товаров на гору.
Нашлись среди тех, кто прокомментировал пост и пользователи торговых услуг. Девушка отмечает, что наличие мусора не зависит от существования базара, а от самих людей.
Нашлись и тек, кто с сарказмом предложил устроить на Говерле полноценную точку питания.
Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на мусор на обочинах дорог и сказал, что это показывает уровень культуры граждан и мешает развитию туризма.
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