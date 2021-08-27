Укр

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный Новость обновлена 27 августа 2021, 17:25
Донбасс, ООС, потери

Украинские военные открывали огонь

В пятницу, 27 августа, в результате обстрела украинских позиций российскими боевиками на Донбассе смертельное ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировки "Восток".

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью", — говорится в сообщении.

Военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТУ "Восток". Сведений о населенном пункте пока не указывается.

О обстрелах со стороны боевиков РФ проинформировали представителей ОБСЕ.

В штабе ООС утром сообщили, что за минувшие сутки российские боевики трижды обстреляли украинские позиции — вблизи населенных пунктов Орехово Авдеевка, Новолуганское. Ранения получил один украинский военнослужащий, его госпитализировали.

Враг применял запрещенное договоренностями оружие — противотанковые ракетные комплексы, минометы, стрелковое оружие. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что разведка Минобороны заявила о наращивании боеспособности российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Туда перебрасывают бронетехнику, оружие и снаряжение.

Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Политика
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Дата публикации
Категория
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
Дата публикации
Категория
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает