На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

Украинские военные открывали огонь

В пятницу, 27 августа, в результате обстрела украинских позиций российскими боевиками на Донбассе смертельное ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировки "Восток".

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью", — говорится в сообщении.

Военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТУ "Восток". Сведений о населенном пункте пока не указывается.

О обстрелах со стороны боевиков РФ проинформировали представителей ОБСЕ.

В штабе ООС утром сообщили, что за минувшие сутки российские боевики трижды обстреляли украинские позиции — вблизи населенных пунктов Орехово Авдеевка, Новолуганское. Ранения получил один украинский военнослужащий, его госпитализировали.

Враг применял запрещенное договоренностями оружие — противотанковые ракетные комплексы, минометы, стрелковое оружие. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что разведка Минобороны заявила о наращивании боеспособности российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Туда перебрасывают бронетехнику, оружие и снаряжение.