При обстрелах Авдеевки ранен украинский военный
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В Авдеевке зафиксировали два обстрела за утро.
В результате утренних обстрелов в субботу 28 августа в Авдеевке Донецкой области ранение средней тяжести получил украинский военнослужащий. Его состояние стабильное.
Об этом в Facebook написал Юрий Бутусов.
По информации оперативно-тактической группы "Восток" украинский защитник получил проникающее осколочное ранение. Его госпитализировали.
Пострадала также военная техника — в Фейсбуке разместили видеозапись с поврежденным автомобилями.
По информации СМИ, уничтожены три легковушки и пострадали грузовые автомобили. Боевики под Авдеевкой наносили удары по позициям украинских военных накануне — 26 августа. Сам же город пострадал от обстрелов впервые с 2017 года. По предварительной информации зафиксировали около 60 попаданий по городу, для обстрелов, согласно Бутусову, могли использовать минометы 120 калибра и гаубицы 122 мм.
Именно такой калибр гаубиц зафиксировали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ близ Донецка в средине августа.
Ранее "Телеграф" писал, что обстрелы Авдеевки велись около семи и десяти утра в субботу.
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