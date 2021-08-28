При обстрелах Авдеевки ранен украинский военный

В Авдеевке зафиксировали два обстрела за утро.

В результате утренних обстрелов в субботу 28 августа в Авдеевке Донецкой области ранение средней тяжести получил украинский военнослужащий. Его состояние стабильное.

Об этом в Facebook написал Юрий Бутусов.

По информации оперативно-тактической группы "Восток" украинский защитник получил проникающее осколочное ранение. Его госпитализировали.

Пострадала также военная техника — в Фейсбуке разместили видеозапись с поврежденным автомобилями.

По информации СМИ, уничтожены три легковушки и пострадали грузовые автомобили. Боевики под Авдеевкой наносили удары по позициям украинских военных накануне — 26 августа. Сам же город пострадал от обстрелов впервые с 2017 года. По предварительной информации зафиксировали около 60 попаданий по городу, для обстрелов, согласно Бутусову, могли использовать минометы 120 калибра и гаубицы 122 мм.

Именно такой калибр гаубиц зафиксировали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ близ Донецка в средине августа.

Ранее "Телеграф" писал, что обстрелы Авдеевки велись около семи и десяти утра в субботу.