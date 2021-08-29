Под Запорожьем с рельсов сошел грузовой поезд: пассажирские рейсы задерживаются почти на 2 часа (фото с места аварии)
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Другие пассажирские поезда будут следовать по измененному маршруту
В Запорожской области под станцией Запорожье-2 с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда. "Укрзализныця" после аварии предупредила о несколькочасовой задержке движения пассажирских поездов.
Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба перевозчика.
Известно, что на 2 часа задерживаются такие поезда:
- №72 Киев — Запорожье,
- №142 Мариуполь — Одесса,
- №120 Запорожье — Львов,
- №119 Львов — Запорожье,
- №116 Киев — Бердянск.
Другие пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1.
Отметим, что информации о жертвах и пострадавших в результате ЧП пока нет.
Между тем в сети появились фото с места аварии грузового поезда на станции Запорожье-2:
Как отмечают местные СМИ, авария произошла около 5 утра в Александровском районе города в районе улицы Константина Великого.
Напомним, как сообщал "Телеграф", несколько дней назад похожая авария произошла на Львовщине. Там, с рельсов сошел грузовой поезд сообщением Клепаров — Батево, который перевозил щебень и руду.
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