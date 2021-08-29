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Под Запорожьем с рельсов сошел грузовой поезд: пассажирские рейсы задерживаются почти на 2 часа (фото с места аварии)

Автор
А. Дворовенко
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Под Запорожьем с рельсов сошел грузовой поезд: пассажирские рейсы задерживаются почти на 2 часа (фото с места аварии) Новость обновлена 29 августа 2021, 10:48
Возле станции Запорожье-2 с рельсов сошел грузовой поезд

Другие пассажирские поезда будут следовать по измененному маршруту

В Запорожской области под станцией Запорожье-2 с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда. "Укрзализныця" после аварии предупредила о несколькочасовой задержке движения пассажирских поездов.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба перевозчика.

Известно, что на 2 часа задерживаются такие поезда:

  • №72 Киев — Запорожье,
  • №142 Мариуполь — Одесса,
  • №120 Запорожье — Львов,
  • №119 Львов — Запорожье,
  • №116 Киев — Бердянск.

Другие пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1.

Отметим, что информации о жертвах и пострадавших в результате ЧП пока нет.

Между тем в сети появились фото с места аварии грузового поезда на станции Запорожье-2:

На станции Запорожье-2 с рельсов сошел грузовой поезд
На станции Запорожье-2 с рельсов сошел грузовой поезд
На станции Запорожье-2 с рельсов сошел грузовой поезд
На станции Запорожье-2 с рельсов сошел грузовой поезд

Как отмечают местные СМИ, авария произошла около 5 утра в Александровском районе города в районе улицы Константина Великого.

Напомним, как сообщал "Телеграф", несколько дней назад похожая авария произошла на Львовщине. Там, с рельсов сошел грузовой поезд сообщением Клепаров — Батево, который перевозил щебень и руду.

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