Тяжелый день на Донбассе: террористы ударили по Авдеевке и устроили информационный шум в Горловке

Боевики обстреляли город и обвинили ВСУ в ранении мирных жителей

Несмотря на действующее уже более года формальное перемирие в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, Вооруженные силы Украины продолжают нести потери. Так, с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 года погибли 45 украинских военнослужащих и 163 были ранены.

Началось все с Авдеевки

Очередной виток эскалации на передовой случился 28 августа, когда примерно с 7 часов утра начался обстрел прифронтовой Авдеевки – на населенный пункт посыпались мины и снаряды из запрещенного Минскими соглашениями оружия калибром 120 и 122-мм. Как сообщила позже пресс-служба ООС, под артиллерийский удар попали мирные районы города, что говорит о целенаправленном характере удара с целью дальнейшего обострения конфликта и осознанному нежеланию следовать Минским соглашениям о прекращении огня. Из-за обстрелов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города, среди мирного населения жертв нет.

Однако на деле это оказалось только началом – как сообщили вечером в ООС, с самого утра практически на всей линии соприкосновения возобновились обстрелы со стороны боевиков самопровозглашенной «народной республики». Обстрелы происходили в районе населенных пунктов Троицкое, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Водяное и других — всего имело место быть 18 нарушений режима прекращения огня со стороны противника.

При этом уже утром 29 августа позиции ВСУ подверглись обстрелу в районе населенного пункта Широкино на восток от Мариуполя из минометов калибра 120 мм.

Ранение детей или информационный шум со спецоперацией?

В свою очередь боевики "ДНР" вечером 28 августа сообщили об обстреле жилых кварталов Горловки, в ходе которого 7-летняя девочка получила ранение, а 10-летний мальчик был травмирован. Позднее видео с ними было выложено в Телеграмм-канале «градоначальника» Горловки от боевиков Ивана Приходько.

Как утверждают оккупационные власти, в ходе обстрела пострадали три дома — №14,16 по улице Чайковского и №1 по улице Сухумская. Также сообщалось о якобы сильном и длительном обстреле.

Местные жители, с которыми пообщался «Телеграф», подтвердили, что в районе 20:00 были слышны 3 взрыва, являвшиеся скорее всего прилетами артиллерийских снарядов, правда, обратили внимание на одну странную деталь.

«Это район поселка шахты имени Ленина, почти центр города (порядка 2-2,5 км до здания городского совета – прим. «Телеграфа»), куда снаряды не падали уже лет 5. Он густо населен, так что если выстрелить по нему, вероятность зацепить мирных жителей процентов 80. Похоже на очень точечный, прицельный обстрел», — рассказал «Телеграфу» один из местных жителей.

Вместе с тем источники «Телеграфа» опровергают слова оккупационной власти о сильном и длительном обстреле города, утверждая, что слышали только те самые 3 взрыва.

В ежедневном отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ за 28 августа сообщили о порядка 40 нарушений режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов и никак не отметили заявление о ранении детей в Горловке.

В пресс-службе ООС «Телеграфу» рассказали, что расценивают заявление террористической организации "ДНР" как обычный информационный шум, призванный оправдать собственные нарушения.

«Противник придерживается своей типичной тактики – прикрывать собственные нарушения информационным шумом в виде обвинения ВСУ в обстрелах мирного населения. Вместе с тем за прошедший день в ходе нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков на украинские позиции упало порядка 60 мин и снарядов калибра 120- и 122-мм. При этом зачастую противник ведет обстрел из жилых кварталов. Так, вчерашний обстрел Авдеевки производился из населенного пункта Яковлевка Ясиноватского района и окраин самой Ясиноватой. Тем не менее ВСУ четко придерживаются принципа не открывать ответного огня по противнику, ведущему обстрел из жилых районов», — подчеркнули в пресс-службе ООС.

Как ранее сообщал «Телеграф» по итогам 28 августа были ранены 6 и травмированы 4 военнослужащих ВСУ.